Spar Slovenija je tudi letos otrokom v stiski polepšal praznike z igračami

Ljubljan, 1. december 2022 – V decembrskem času Spar Slovenija že vrsto let z igračami lepša praznike otrokom, ki se nahajajo v različnih življenjskih stiskah. Kot sporočajo, so se tokratne njihove donacije igrač, ki so jih zbrali v sodelovanju z dobavitelji, razveselili male borce iz društev Palčica Pomagalčica, Jonatan Prijatelj in Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Socialne stiske, zdravstveno stanje ali druge neugodne življenjske okoliščine marsikateremu otroku onemogočijo igrive praznike v krogu družine in veselje ob odkrivanju presenečenj pod novoletno jelko. Prav z mislijo na otroke v stiski Spar Slovenija vsako leto organizira praznično donacijo igrač, ki jih zbere v sodelovanju s svojimi dobavitelji. Tokrat so z igračami, primernimi za otroke različnih starosti, osrečili društvo staršev otrok z rakom Jonatan Prijatelj, dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica ter Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

V prostovoljnem humanitarnem društvu Jonatan Prijatelj se od leta 2009 povezujejo in medsebojno podpirajo starši otrok z rakom. Drug drugemu nudijo možnost pogovora in deljenja medsebojnih izkušenj, prav tako pa sodelujejo s strokovnjaki psihoterapije in drugih področij ter tako družinam, ki se znajdejo v tej situaciji, omogočajo premagovanje težkih trenutkov. Predajo donacije je predsednica društva Jonatan Prijatelj Tatjana Kruder pospremila z besedami: »Iskrena hvala podjetju Spar, da nas je slišalo in nam stoji ob strani. Razveselili bomo nekaj naših družin s podaritvijo kratkega oddiha na morju, ki jim ga bomo polepšali z darilci, poklonjenimi s strani podjetja Spar Slovenija.«

Igrač so bili veseli tudi v društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki pomaga otrokom v stiski in pripadnikom ranljivih skupin. »Iskreno se zahvaljujemo podjetju Spar, ki je v našem poslanstvu prepoznalo trud, da dolgotrajno bolnim otrokom in otrokom iz socialno šibkejših okolij polepšamo dni ter jih razveselimo s priboljški, oblačili, igračami ali materialom za ustvarjanje. Z donacijo igrač, ki ste nam jo namenili, bodo dnevi, ki jih zaznamujejo dobri možje, toplejši in prijaznejši. Hvala, ker ste naši sopotniki v boljši jutri. Skupaj zmoremo vse!« so se zahvalili.

Navdušenje nad donacijo so izrazili tudi v ZPMS, ki ima pri skrbi za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin že dolgoletno tradicijo. »Vaša dobrodelna akcija bo čudovito sporočilo mnogim otrokom in njihovim družinam, ki bo v njihove domove prineslo nekaj topline in upanja. Upanja v misel, da družine v stiski niso same. Z vašo akcijo je tudi naše poslanstvo, da čim več družinam dvignemo kakovost bivanja in damo občutek vrednosti, bližje cilju. Hvala, ker ste prisluhnili tem družinam. Vaše sodelovanje nam veliko pomeni in se zanj najlepše zahvaljujemo ter upamo, da bomo tudi v prihodnje skupaj ustvarili še mnogo dobrih zgodb,« je ob predaji donacije svoje misli strnila generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna./LN/Foto: press Spar Slovenija