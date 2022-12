DVK bo danes odločala, kako čim prej odblokírati potrjene zakone na referendumu

Ljubljana, 1. december 2022 – Kot poroča STA bo Državna volilna komisija (DVK) danes, 1. decembra, odločala o skrajšanju sedaj 47-dnevnega roka za sprejetja poročila o izidu referendumskega glasovanja o zakonih – o vladi, o RTV Slovenija in o dolgotrajni oskrbi.

To bi bilo po predlogu možno v primeru, da bi osmi dan po dnevu glasovanja in upoštevanih glasovih po pošti iz Slovenije in tujine DVK ugotovila, da je več volivcev glasovalo ZA kot PROTI in da število umrlih državljanov z volilno pravico od dneva sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja ne bi moglo bistveno vplivati na izid referenduma.

Kot se ve so volivke in volivci, kar je res, zakon o vladi, o RTV Slovenija in o dolgotrajni oskrbi na nedeljskem referendumskem glasovanju večinsko podprli, zato čakanje, tako DVK, na izračun zavrnitvenega kvoruma ni več relevantno.

Če bodo člani komisije DVK potrdili omenjeni sklep, bi tako vsi trije zakoni lahko začeli veljati še letos.

Zanimivo, mar ne? To bi DVK lahko predvidela že v izvedbenem postopku volitev, a ji je zdaj, kot kaže nekdo »namignil«, da mora pohiteti, da se zakoni lahko čim prej uveljavijo. No tistih, ki so umrli med postopkom volitev, pa tako in tako niso več pomembni./STS/LN/