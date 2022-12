Fundacija Miroslava Cerarja: Dobrodelni koledar Primoža Rogliča je že na voljo za nakup

Ljubljana, 1. december 2022 – Olimpijski komite Slovenije je leta 2015 ustanovil Fundacijo za športnike iz socialno šibkih okolij ter jo kasneje preimenoval v Fundacijo Miroslava Cerarja, ki od leta 2020 dalje uspešno sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Moste – Polje in pod njunim okvirom se izvaja program Botrstvo v športu.

Na letošnjem dobrodelnem dogodku Fundacije Miroslava Cerarja, ki pomaga športnikom iz socialno šibkih okolij, je glavno ambasadorstvo iz rok nekdanje izvrstne smučarke, olimpijske prvakinje, Tine Maze prevzel kolesar in zlati olimpijec Primož Roglič. Ustanovitelj fundacije Primoža Rogliča, ki nosi njegovo ime je s tem pokazal, da želi svoje dobrodelno delovanje iz kolesarstva razširiti tudi na ostale mlade športnike, katerih starši in skrbniki nimajo dovolj sredstev za podporo njihovemu športnem napredku in razvoju.

Prevzem častnega ambasadorstva Fundacije Miroslava Cerarja je odgovornost, ki se jo je Primož lotil zavzeto in predano ter že pripravil prve aktivnosti, s katerimi bo pomagal zbrati čim več sredstev. Tako je že prvi dan na dražbo postavil podpisan kolaž njegovih trenutkov Moments ter za pomoč mladim izpostavil svoje tekmovalne čevlje iz letošnje Dirke po Španiji.

Za novoletne trenutke je z željo po veselem, zdravem in uspešnem letu 2023 za njegove podpornike in ostale športne navdušence v omejenem številu izdal ekskluzivni koledar, katerega izkupiček bo namenjen pomoči mladim športnikom.

Koledar prikazuje Primoževo pot, ki jo prepletajo vzponi in padci ter predstavlja kolaž vztrajnosti in poguma, z neizpodbitno jasnim sporočilom, da moramo vedno vztrajati do konca. S koledarjem, ki so mu nadeli ime ”Moments” (t.i. trenutki), so poskusili zajeti vse življenjske kontraste, ki so zaznamovali Primoževo preteklo sezono in kot je sedaj že tradicija, bodo vsa zbrana sredstva od prodaje koledarjev namenjena dobrodelnosti, tokrat z manjšo razliko – izkupiček se bo razdelil med Fundacijo Miroslava Cerarja in Primoža Rogliča.

Dobrodelni koledar Primoža Rogliča je že na voljo za nakup. Cena koledarja je 30 eur, kupite ga lahko na tej aktivni povezavi; za večja naročila pa se obrnite na info@primozroglic.com. /LN/ Foto: press OKS/