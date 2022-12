Zakoni, potrjeni na referendumu 27. novembra, bodo uveljavljeni že pred 1. januarjem 2023

Ljubljana, 1. decembra 2022 – Državna volilna komisija je danes, 1. decembra, skrajšala rok za sprejem poročila o izidu referendumskega glasovanja, ki je bilo opravljeno minulo nedeljo 27. novembra.

Če bo DVK po prištetih glasovih po pošti in iz tujine ugotovila, da je večina volivcev glasovala za in da izračun zavrnitvenega kvoruma ne bi mogel bistveno vplivati na izid referenduma, bo lahko poročilo sprejela brez čakanja na podatke o številu umrlih, in sicer predvidoma 15. decembra.

Zakoni o vladi, o RTV Slovenija in o dolgotrajni oskrbi, ki so na nedeljskem referendumskem glasovanju dobili večinsko podporo volivcev, bodo tako po napovedih v veljavo stopili še letos.

V naslednjih dneh sicer sledi še štetje glasov in ugotavljanje izidov glasovanja po pošti in iz tujine. Po tem in po preteku roka za pritožbo, pa bo sledilo sprejemanje poročila, je danes, 1. decembra, pojasnil direktor službe volilne komisije Dušan Vučko.

Torej, objavo STA, ki jo povzemamo v gornjem zapisu, velja razumeti, da bodo zakoni o vladi, o RTV Slovenija in o dolgotrajni oskrbi uveljavljeni že pred 1. januarjem 2023.

Kot pa poroča RTV, naj bi bil razlog hitenja DVK zakon o dolgotrajni oskrbi, brez katerega bi vlada imela težave, kako urediti nadomestila državljanom povezana s tem zakonom.

No, je pa res tudi, da se nekomu »mudi« povečati vlado in »urediti« stanje na RTV Slovenije./LN/