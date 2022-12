Napotki za nemške voznike, katerih večina je pomembna tudi za slovenske

Berlin/Ljubljana, 7. december 2022 – Tu je nekaj zanimiv opozoril in sporočil, ki smo ji povzeli iz strani nemškega avtomobilističnega kluba ADAC (uradno Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), ki v Nemčiji obvladuje približno 21 milijonov članov. Ta je zanje, no pa tudi za naše voznike, če svojega avtomobila ne krmarijo le po Slovenji, pripravil kar nekaj sporočil, kijih bo prineslo prhajoče leto 2023. Seveda pa tudi to, kako naj ravnajo, da jim policije po Evropi ne bodo praznile denarnic, če ne še kaj hujšega, seveda le, v primeru, če ne bodo upoštevali prometnih pravil.

Tako pravijo:

Prehitri vozniki morajo v Avstriji računati s strogimi kaznimi in visokimi kaznimi. V primeru skrajnih prekoračitev omejitev hitrosti vam bodo v Avstriji lahko vozilo celo odvzeli, verjetno že leta 2023.

Globe do 5000 evrov

Od leta 2023 lahko prehitri vozniki v skrajnih primerih izgubijo svoj avto

Še posebej ostro so kaznovani udeleženci nedovoljenih »avtomobilskih dirk«

Ker očitno preveč voznikov prejšnje kazni niso odvrnile, zato je Avstrija že leta 2021 zaostrila ukrepe proti ekstremnim kršiteljem. Učinkov zaostritve ne občutijo le vozniki, ki vozijo z prehitro, ampak tudi udeleženci nelegalnih avtomobilskih dirk .

Novo od leta 2023: prehitri vozniki lahko izgubijo vozilo

Nadaljnja zaostritev naj bi stopila v veljavo tekom leta 2023: v posebej nevarnih primerih se lahko zasežejo vozila, na primer, če je omejitev hitrosti zelo visoka , 60 km/h v naseljih ali 70 km/h. zunaj pozidanih območij. Enako velja za večkratno turfanje, vožnjo po odvzemu vozniškega dovoljenja zaradi travnate površine ali celo turfanje brez vozniškega dovoljenja. Trenutno je v pripravi ustrezna sprememba zakona.

Ta ukrep naj bi prizadel tudi tuje avtomobiliste in s tem tudi Nemce.

Avstrija: Globa več kot podvojena

Kdor vozi 30 kilometrov na uro prehitro, mora od leta 2021 plačati vsaj 150 namesto 70 evrov. Kazen nato naraste s prekoračitvijo hitrosti do 5000 evrov. Praviloma pa se je najvišje globe treba bati le v zelo resnih primerih in v primeru ponavljajočih se kršiteljev. Če nemškega prehitrega voznika ujamejo v Avstriji, naj plača takoj. Seveda, to pravilo dodajamo tudi za slovenskega.

Vozniško dovoljenje se lahko odvzame za daljše obdobje

Če omejitev hitrosti v Avstriji prekoračite za več kot 40 km/h v naseljih in za več kot 50 km/h izven naselij, je minimalni rok za odvzem vozniškega dovoljenja od leta 2021 štiri tedne.

Izjema: globe v Avstriji zapadejo kazni od meje 25 evrov plus upravni stroški.



Načeloma se zbirajo samo denarni zneski . Prepoved vožnje v tujini se lahko izvrši samo v zadevni državi. V Flensburgu tudi ni točk za prometne prekrške v tujini.

Globe se izvršujejo po vsej Evropi

Nemški Zvezni urad za pravosodje je odgovoren za nadaljnje zbiranje . Tuji organi zadevo predajo zveznemu uradu, ki ukrepa, ko nemški voznik ne plača kazni.

Mimogrede, države EU imajo različno doslednost pri izvrševanju glob. Medtem ko ima na primer Nizozemska globe v Nemčiji praviloma pobira pristojni zvezni urad za pravosodje, so druge države bolj previdne.

Dobro je vedeti : glob iz držav, ki niso članice EU (npr. Norveška, Lihtenštajn ali Švica), ni mogoče izvršiti v Nemčiji.

Zakaj se splača plačati kazni

Običajno se splača plačati kazni . Kajti popotnike z odprtimi obvestili o globah iz tujine lahko na naslednjem dopustu v isti državi doleti grdo presenečenje. Tako na primer v Italiji pravnomočne globe zastarajo šele po petih letih, v Španiji po štirih letih. Kazen se lahko izterja pozneje v tujini, na primer, ko dopustnike pregledajo na prometni kontroli. Neplačnike je mogoče opaziti tudi med kontrolo potnih listov na letališču v ciljni državi.



Mimogrede, če kazen plačate hitro, bodo številne države odobrile velike popuste . Odvisno od države in vrste prometnega prekrška je popust do 50 odstotkov mogoče. Posebno radodarne so Francija, Velika Britanija, Grčija, Italija, Slovenija in Španija.

Pazite se zasebnih podjetij za izterjavo dolgov

Posel izterjave tujih kazni prek odvetnikov, notarjev ali zasebnih družb za izterjavo dolgovcveti: številni Nemci so pozneje pozvani k plačilu, večinoma z visokimi dodatnimi stroški v korist odvetnikov in družb za izterjavo dolgov.

»Vsakdo, ki ne spoštuje pravil v tujini, mora seveda odgovarjati za to,« poudarja ADAC-ov odvetnik Michael Nissen, »vendar morajo biti dodatne pristojbine sorazmerne in ne smejo služiti kot donosen vir dohodka za odvetnike ali zasebne ponudnike storitev izterjave dolgov.”

Dobro je vedeti: Policijske globe in kazni smejo pobirati samo pristojni organi , v Nemčiji je za to odgovoren izključno Zvezni urad za pravosodje. Tuje občine in organi morajo zaprositi zvezni urad za pomoč pri izvrševanju.

Posebnosti po državah: na to morate biti pozorni

“Vozniki v tujini ne smejo plačati več za kršitve kot domačini,” zahteva ADAC-ov odvetnik Michael Nissen. Torej: običajne lokalne kazni za nezakonite parkiranje, pošteni načini plačila in ustrezne pristojbine za obdelavo za izterjavo dolgov. Za spore bi Nissen želel nacionalne ali vseevropske arbitražne komisije .



Primeri situacij, v katerih imajo nemški vozniki (tudi slovenski) vedno težave:

Na Hrvaškem je bolje dvakrat vprašati , ali je parkiranje res dovoljeno. Če dobite opozorilo o kazni, jo poskusite plačati na kraju samem. Pomembno: shranite vse račune .



Izogibajte se v Italiji vstop v “zona traffico limitato”, razen če imate na primer dovoljenje svojega hotela v starem mestnem jedru. Parkiranje pred mestom je varnejše. Nasvet: Bodite previdni na cestninskih postajah – tudi tam je lahko drago.

No, to je le nekaj napotkov in opozoril, ki jih nemški ADAC pripravil za svoje voznike. Dodajamo pa tudi povezavo na spletno stran avstrijskega avtokluba ÖAMTC, kjer imajo primerno opredeljeno, kako ravnati, če se vozite po avstrijskih cestah.

Je pa res, da tudi naš AMZS s svojimi priporočili, obveščanjem in s pravimi nasveti ne zaostaja, ne za nemškim ADAC in ne za avstrijskim ÖAMTC. Celo več, ponuja nekatere stvari, ki jih njegova velika brata trenutno še ne./LN/ADAC/