Google v Sloveniji predstavlja Google News Showcase

Ljubljana, 8. december 2022 – Google je danes v Sloveniji najavil uvedbo Google News Showcase, produkta in licenčnega programa podjetja, ki je namenjen izdajateljem novic. Google je sklenil partnerstvo s šestimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi novičarskimi organizacijami, ki ljudem po vsej Sloveniji zagotavljajo pomembne novice. Med njimi so Delo, Časnik Finance, Slovenska tiskovna agencija (STA), Siol.net, Slovenske novice in Styria Media si. Gre za najnovejšo Googlovo pobudo za podporo novinarstvu v Sloveniji.

Joško Mrndže, direktor družbe Google Adriatics, je izpostavil: “Novinarji in založniki novic igrajo ključno vlogo pri razumevanju odvijanja pomembnih dogodkov. Dostop do zanesljivih informacij je pomemben za vse in pri Googlu smo predani podpori novinarjem in založnikom, ki se neumorno trudijo, da bi nam posredovali novice.”

News Showcase sodelujočim založnikom v Sloveniji omogoča več načinov za vključevanje bralcev, saj jim nudi možnost, da svoje pomembne novice urejajo prek različnih podoken, ki se pojavljajo v Google News in Discover. Ti bloki, ki bralce usmerjajo na celotne članke na spletnih mestih založnikov, novičarskim organizacijam nudijo možnost, da bralcem posredujejo izseke tega, kar se jim zdi pomembno, zagotovijo več konteksta v pomembnih novicah, dodajo povezane članke, časovnice in drugo. Bloki dajejo založnikom novic tudi bolj neposreden nadzor nad njihovo predstavitvijo in blagovno znamko, kar jim pomaga, da so bolj vidni njihovim predanim bralcem in tistim, ki jih šele odkrivajo. News Showcase bloki slovenskih novičarskih partnerjev se bodo začeli pojavljati v Google News v sistemih Android, iOS in spletu ter v Discoverju v sistemih iOS in Android.

Od uvedbe News Showcase oktobra 2020 je Google sklenil sodelovanje z več kot 1.900 novičarskimi publikacijami po vsem svetu. V tem času je storitev, ki bralcem Google News in Discover prinaša bolj poglobljeno poročanje o ključnih novicah, lansiral v 21 državah, vključno z Nemčijo, Portugalsko, Združenim kraljestvom, Češko, Italijo, Romunijo, Poljsko in zdaj Slovenijo.

Google News Showcase je eden od mnogih načinov, prek katerih Google vlaga v novinarstvo. Podjetje pomaga založnikom pospešiti njihovo digitalno potovanje z ustvarjanjem prometa (Iskanje, Google News, Discover), z oglasi in naročniškimi izdelki ter s podporo inovacijam novic in digitalnemu usposabljanju prek pobude Google News. Google s ponosom spodbuja kakovostno novinarstvo in podpira uspešno in raznoliko novičarsko industrijo.

O Google: Google je vodilno svetovno tehnološko podjetje, katerega cilj je izboljšati način, kako ljudje iščejo informacije. Googlove inovacije na področju spletnega iskanja in oglaševanja so ga postavile med najbolj prepoznavne blagovne znamke na svetu, danes pa predstavlja vodilni spletni izraz. Za več informacij o Googlu obiščite www.google.si. /LN/ Google/