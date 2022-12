Ruth Baumgarte (1923 – 2013), ki prinaša bleščečo luč Afrike v Evropo jo zdaj tudi v Albertino

Dunaj, 8. december 2022 – Znamenita Albertina, muzej (prvo okrožje) na Dunaju v Avstriji, je eden največjih in najpomembnejši umetniških prostorov na svetu, ki s približno 65.000 risbami in približno 1 milijonom starih mojstrskih grafik ter sodobnejšimi grafikami, fotografijami in arhitekturnimi risbami vedno privablja množico kulture željnih. V pa so tudi občasne razstave, ki pa vedno zagotavljajo nekaj posebnega, visoko umetniškega, izvirnega a tudi posebnega.

In na tej osnovi bo Albertini od 8. decembra 2022 do 5. marca 2023 prvič v Albertini in tudi v Avstriji predstavljen umetniški opus nemške umetnice Ruth Baumgarte (1923 – 2013). Ta v Albertino prinaša, se razume njena dela, bleščečo luč Afrike. Enkraten ustvarjalni opus s številnih potovanja umetnice, ki je ta bila v Egiptu, Južni Afriki, Keniji, Tanzaniji, Ugandi, Etiopiji, Sudanu in Zimbabveju. To se države, ki so bile za Ruth Baumgarte njena motivacija, da lahko sprostili tiste barvne vtise, ki jih v nemški domovini ni mogla srečati. Tako, kot potovanje Paula Kleeja in Augusta Mackeja v Tunis leta 1914, je južni sij Ruth Baumgarte prenesla na platno svoja doživetja v Afriki in postala ena od velikih sodobnih koloristk.

Ruth Baumgarte se je rodila kot hči Margarethe Kellner-Conrady in Kurta Ruplija v Coburgu in je odraščala z mamo v Berlin-Tiergartnu in pozneje v Berlin-Karlshorstu . Prvo umetniško izobraževanje je prejela od leta 1939 do 1941 pri Emmy Stalmann na zasebni umetniški šoli Zahoda v Berlinu.

Od leta 1941 do 1944 je med drugim študirala slikarstvo in prosto grafiko na berlinski Akademiji za likovno umetnost pri Kurtu Wehlteju in prejela več nagrad za posebno nadarjenost. Med študijem se je skrivaj ukvarjala s prikazovanjem preganjanja in deportacije Romov in Sintov ter judovskega prebivalstva in bila stalno zaposlena v animacijskem studiu Wolfganga Kaskelinea , ki je delal kot judovski filmski producent za naciste v slogu Walta -Disneyja je delovalo. [3] Kot posledica evakuacije univerze med drugo svetovno vojnoMarca 1944 se je prepisala na Državno šolo za industrijsko in uporabno umetnost Sonneberg v Turingiji . Najprej je postala novinarka za prvi nemško-ruski dnevni časopis Berliner Zeitung . Zaradi prve poroke z umetnikom iz Bielefelda se je preselila v Zahodno Nemčijo.

Od leta 1949 do 1953 je risala dnevne posodobitve za Bielefelder Freie Presse ter delala kot knjižna ilustratorka in kot svobodna umetnica. Leta 1952 se je poročila z industrialcem Hansom Baumgartejem (umrl 1999). Po letu 1985 je postala mednarodno znana, predvsem s svojim ciklom Afrika.

Leta 1986 je soustanovila galerijo Samuelis Baumgarte , ki jo zdaj vodi njen sin Alexander Baumgarte.

Njeno delo obsega več kot 1100 risb, 700 akvarelov in 50 oljnih slik. Predvsem z akvarelom je ujela številne popotne vtise in družbenopolitične teme.

Ustvarila je številne portrete in scenske kompozicije igralcev, plesalcev in umetnikov. Njene teme so bile geste in habitus ljudi v njihovem osebnem okolju, obdelava osebnih izkušenj, družbenopolitične teme, kot so portretiranje ljudi v težki industriji in vtisi s potovanj. Prejela je tudi naročila knjižnih založnikov za oblikovanje leposlovja, otroške in mladinske literature.

In še zanimivost! S poroko s Hansom Baumgartejem, lastnikom železarne, je Ruth Baumgarte prišla v stik z jeklarsko industrijo in kot ena redkih žensk v umetnostni zgodovini upodabljala ljudi v kontekstu industrijske proizvodnje.

Ruth Baumgarte je od sedemdesetih let naprej vedno znova raziskovala drastične spremembe v odnosu med posameznikom in družbo. S svojim portretnim ciklom »Popotniki« je lastno sedemdelno serijo slik s karakternimi študijami posvetila socialnemu neravnovesju v Zvezni republiki Nemčiji v osemdesetih letih. V tem kontekstu so okrog leta 1985 nastale tudi mišljenjske študije, v katerih se je ozirala na različne oblike izražanja v mladinski kulturi in jih reinterpretirala. /Objavo pripravila AST in Janez Temlin/Fotografije: press: Albertina/Vse fotografije so avtorka last Albertine, objavljene pa so namenjene izključno le za to objavo – prevzemanje istih je kršitev avtorskih pravic Albertine/