Na velika plana prihaja film Lamborghini: Može, ki ustvaril legendo

Ljubljana, 8. december 2022 – Danes, 8. decembra, na velika platna po Sloveniji prihaja navdihujoča biografska zgodba o ustvarjalcu luksuznih avtomobilov Ferrucciu Lamborghiniju, LAMBORGHINI: MOŽ, KI JE USTVARIL LEGENDO, s Frankom Grillom v glavni vlogi. Postavljena je v ozadje povojne Italije in zrcali zapleteno preobrazbo Lamborghinijeve domovine.

Frank Grillo, ki v filmu igra Ferruccia Lamborghinija se je rodil v New Yorku v italijansko-ameriško družino. Odraščal je na severu zvezne države New York, igranje je prvič okusil v srednji šoli, kjer je igral v številnih igrah. Danes je nadarjen igralec, ki v svoje vloge vnaša naturalizem in globino značajev, njegov neverjetni talent pa traja že desetletja.

Film spremlja dolgo življenje slavnega podjetnika. Od začetka njegove kariere kot proizvajalca traktorjev, do proizvodnje vojaških vozil med drugo svetovno vojno ter nato do zloglasnega rivalstva z Enzom Ferrarijem in oblikovanja ter proizvodnje legendarnih luksuznih športnih avtomobilov lamborghini, ki so dokončno opredelili njegovo zapuščino.

Njegove strasti so zanetile čustveni nemir tudi v njegovem osebnem življenju, ki je bilo polno romantike in tragedije.

Bil je eden najbogatejših ljudi v Italiji in je imel za vsak dan v tednu drug avto, znan pa je bil tudi po svoji ljubezni do življenjskega sloga slavnih.

Režiser Bobby Moresco je o filmu povedal: »Vzpon Ferruccia Lamborghinija od kmečkega sina do svetovno znanega ustvarjalca avtomobilov vseh časov je sovpadal s spremembo povojne Italije – iz kmečkega v industrijski narod. To je bil fascinanten in vznemirljiv čas za ljudi kot je Lamborghini in za celotno Italijo. Prav tako pa odlična pobuda za ustvarjanje filma. Kako je biti nekdo, ki razmišlja drugače kot vsi drugi in ima potem pogum, da te vzgibe in ideje tudi uresniči? In kakšna je cena, ki jo za to plača? Ko loviš svoje sanje, plačaš tudi ceno. Pri pripovedovanju te zgodbe sem poskušal preučiti in razumeti Ferruccia Lamborghinija od znotraj navzven… Poskušal sem razumeti, kaj ga je gnalo v lovu na sanje in kakšna je bila cena, ki jo je za to moral plačati. Če po ogledu filma dobite občutek, kako bi bilo biti Ferruccio Lamborghini, potem se vam zahvaljujem za ogled in vesel sem, da smo skupaj raziskali ta svet.«

V filmu poleg Franka Grilla igrajo še Mira Sorvino, Eliana Jones, Gabriel Byrne in mnogi drugi.

Na premierni dan, torej danes, 8. decembra, bodo film spremljali različni avtomobilsko obarvani dogodki, med drugim KING’S NIGHT v Mariboxu, kjer bo vsakega obiskovalca pričakal najnovejši izvod največje avtomobilske revije v Sloveniji – AVTO FOKUS, ter premiera v Cineplexxu Ljubljana – Rudnik, kjer od 19. ure dalje Autobroker by Kreativni najemi pripravlja RAZSTAVO LAMBORGHINIJEV. Autobroker by Kreativni najemi že 15. leto skrbi za varen uvoz vozil v Slovenijo, ne glede na ceno ali znamko vozila. Ponujajo najem in doživetja s sanjskimi športnimi in luksuznimi vozili za poljubno kratek čas. So tudi strokovnjaki za izbor, hrambo in prodajo naložbenih vozil.

Film LAMBORGHINI: MOŽ, KI JE USTVARIL LEGENDO si lahko v distribuciji Blitz filma na velikih platnih ogledate od danes, 8. decembra dalje. Vstopnice so v prodaji.

