Obrtnik leta 2022 je Leon Kranjc, Podjetnik leta 2022 pa Ivan Cajzek

Brdo pri Kranju, 9. december 2022 – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je sinoči na posebni slovesnosti podelila prestižni priznanji Obrtnik in Podjetnik leta 2022. Obrtnik leta je postal Leon Kranjc iz Logatca, podjetnik leta 2022 pa Ivan Cajzek iz Rogaške Slatine. Najstarejša obrtnica leta 2022 je 76-letna frizerka Margit Grah iz Prekmurja.

Častni govorec na slovesnosti je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, ki je med drugim poudaril: »V težkih časih je potrebna vztrajnost. Svetovno gospodarstvo prestaja največjo preizkušnjo v zadnjih desetletjih. Tisti, ki v teh časih zmorete inovativnost in podjetnost, boste zagotovo ključni nosilci gospodarskega razvoja naše države. Na ministrstvu se zavedamo, da je vsako podjetje pomemben člen gospodarske stabilnosti. Mala in srednja velika podjetja ustvarite 65 odstotkov vseh prihodkov in to z lastnim znanjem in izkušnjami. Zaposlujete skoraj 70 odstotkov vseh zaposlenih. Zaradi vašega doprinosa so rezultati države tako dobri kot so. Dokazali ste, da vam tudi še tako težke situacije ne pridejo do živega. S skupnimi pogovori nam bo uspelo, da bo naše gospodarstvo uspešno.«

Predsednik OZS Blaž Cvar je v govoru med drugim izpostavil odličnost nominirancev in tudi energetsko problematiko. »Vlada je pred dvema dnevoma sprejela zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki pa žal ni takšen, kot smo pričakovali. V OZS smo vztrajali, da bi se za mala in srednje velika podjetja uvedlo cenovno kapico do 200 evrov za megavat. O tem smo se včeraj v okviru strateškega sveta pogovarjali tudi z ministrom Hanom. Strinjali smo se, da zakon potrebuje popravke, in sicer bi to uredili z amandmaji. Bolj kot subvencije, pa si obrtniki in podjetniki želite takšno ceno električne energije, ki je primerljiva cenam v tistih državah, s katerimi konkuriramo na trgu. Če bomo imeli denimo trikrat višje cene kot jih imajo podjetja v Nemčiji, ki je naša najpomembnejša gospodarska partnerica, ne bomo konkurenčni,« je dejal Cvar, ki je prepričan, da bodo obrtniki in podjetniki tudi iz te krize izšli kot zmagovalci.

Častni član zbornice je postal nekdanji predsednik OZS Branko Meh, ki je bil na čelu zbornice devet let. Meh se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so mu v njegovem mandatu pomagali soustvarjati boljše pogoje in zakonodajo za obrtnike in podjetnike.

Podjetnik leta 2022 je postal Ivan Cajzek iz Rogaške Slatine. »Držati moramo skupaj, se povezovati, kar je tudi slogan zbornice,« je ob prejemu priznanja dejal Cajzek.

Ivan Cajzek je direktor in lastnik družinskega podjetja GIC GRADNJE, ki v gradbeni dejavnosti uspešno posluje že več kot 32 let. V tem obdobju so uspešno dokončali več kot tisoč projektov. Gradijo poslovne, gospodarske, industrijske in turistične objekte, izvajajo sanacije in adaptacije ter obnavljajo kulturno dediščino. Poleg tega gradijo in vzdržujejo infrastrukturo ter izvajajo inženirske storitve.

Podjetje GIC GRADNJE je sicer del skupine GIC, znotraj katere je deset podjetij z dejavnostmi gradbene operative, betonarn, kamnolomov, specialnih del v gradbeništvu, nepremičnin, proizvodnjo gradbenega materiala in trgovine. Vsa podjetja s skupaj 150 redno zaposlenimi sodelavci so v Sloveniji, eno pa na Hrvaškem.

Konkurenčno prednost podjetja GIC GRADNJE predstavljajo fleksibilnost in prilagodljivost zahtevam kupcev in naročnikov, lastni viri in visoko usposobljeni lastni kadri. Timsko delo in prenos znanja na sodelavce sta namreč poleg skrbnega pristopa, kakovostne izvedbe in dolgoletnih izkušenj osnova za uspešno realizacijo najzahtevnejših projektov.

Ivan Cajzek je strast do gradbeništva uspešno razširil tudi na družinske člane. Skupaj se zavzemajo za uspešno delovanje podjetja. Vse od ustanovitve v podjetjih posebno pozornost posvečajo sodelavcem, inovativnosti, ekologiji in okolju ter na ta način »ustvarjajo novo gradbeno kulturo.« So eno redkih podjetij z več ISO standardi s področja kakovosti poslovanja, varovanja okolja ter varstva in zdravja pri delu, vzdržujejo pa tudi druge certifikate doseganja kakovosti proizvodnje in poslovanja.

Obrtnik leta 2022 je postal Leon Kranjc. Leon Kranjc je ob prejemu nagrade povedal, da se bo trudil, da bodo še boljši, da bodo rasli in da upa, da to ni zadnje priznanje. »V podjetju se trudimo, da bi bili naši dimniki tudi filtri, torej da s kurjenjem zmanjšamo vpliv na okolje. Trenutno razvijamo filter trdih delcev,« je še povedal.

Podjetje Klin d. o. o. iz Logatca, ki ga vodi Leon Kranjc, je podjetje s 30-letno tradicijo. Že od ustanovitve naprej se ukvarjajo z izdelavo in vgrajevanjem dimniških sistemov ter prodajo in montažo kaminskih peči. Sprva so se ukvarjali le s sanacijami obstoječih dimniških sistemov z vstavitvijo dimniških tuljav iz nerjaveče pločevine ter dimniškimi priklopi. Z leti se je njihova dejavnost zaradi povpraševanja razširila tudi na izdelavo izoliranih dimniških sistemov ter drugih storitev, ki so v povezavi z dimniki.

Konkurenčna prednost podjetja je v dolgoletnih izkušnjah, tehnično dovršeni rešitvi in kakovostni izvedbi. Pred nekaj leti so razvili tudi lasten dimniški sistem za različne dimenzije oziroma nazivne premere dimnikov, ki je zastavljen tako, da lahko brez težav konkurirajo izdelkom velikih proizvajalcev podobnih sistemov. Poleg omenjenega konstantno razvijajo izdelke in sisteme, ki bistveno pripomorejo k enostavnejši postavitvi dimniških sistemov in zmanjšanju vpliva kurjenja na kakovost zraka.

Letošnja selitev v nove proizvodne prostore, kjer so pridobili tudi skladiščni prostor in prostor za laserski razrez pločevine, podjetju Klin omogoča prehod s projektne na maloserijsko proizvodnjo, a gre še vedno za obrtni način delovanja. V prihodnje želijo ohraniti svoj tržni delež v Sloveniji in se bolj aktivno pojavljati tudi na tujih trgih.

Najstarejša obrtnica leta 76-letna frizerka iz Svetega Jurija na Goričkem

Najstarejša obrtnica leta 2022 je 76-letna Margit Grah, ki je pričela dejavnost frizerstva opravljati leta 1976, ko jo je prevzela od svojega očeta. V frizerstvo je vpeta že od otroštva, saj je bil salon njenega očeta eden prvih frizerskih salonov v Rogašovcih in bližnji okolici. Po končani frizerski šoli v Celju, opravljenem vajeništvu in pomočniškem stažu, je delala pri očetu in tako skrbela v salonu za žensko striženje, oče pa za moško striženje ter britje. Najstarejša obrtnica leta letos beleži kar 55 let delovanja v obrti. Margit Grah je še vedno zelo aktivna tudi kot članica Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota./LN/OZS/