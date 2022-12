United Cloud najavlja 100 novih visokotehnoloških delovnih mest in širjenje pisarne vLjubljani

Beograd/Srbija, 9. december 2022 – United Cloud, eden vodilnih tehnoloških centrov, ki v regiji zaposluje 320 ljudi, še naprej raste. V teh dneh so obeležili podvojitev števila zaposlenih v beograjskem centru, naslednji korak pa je širitev centra United Cloud v Ljubljani. To bo podprlo razvoj nove generacije telekomunikacijskih in medijskih izdelkov ter do konca leta 2023 ustvarilo 100 novih visokotehnoloških delovnih mest.

Kot je znano je United Cloud zrasel v enega vodilnih raziskovalnih in razvojnih centrov v regiji, njihove izdelke pa uporablja več milijonov uporabnikov. V samo petih letih od lansiranja EON TV leta 2017 so razvili še 10 sinergijsko povezanih izdelkov, ki skupaj tvorijo večopravilno platformo za digitalne storitve prihodnosti.

»Panoge, ki temeljijo na tehnoloških inovacijah, imajo potencial za nadaljnjo rast v obdobju petih let. To nam prinaša priložnost in hkrati veliko odgovornost, da še naprej ustvarjamo dodano vrednost za vsakega prebivalca. Razvoj lastnih izdelkov je naša prednost pri vodenju inovacij in uvajanju svetovnih trendov v regijo. Verjamemo, da bo naš naslednji mejnik razvoj nove generacije digitalnih storitev z uporabo strojnega učenja in umetne inteligence. V prihodnjih letih bomo zato nadaljevali s strategijo rasti, tako pri številu izdelkov, kot tudi pri vlaganju v znanje in zaposlene,« poudarja Srđan Đurđević, generalni direktor United Cloud.

Koncept United Cloud centrov je zasnovan tako, da podpira potrebe vodilnih strokovnjakov v industriji, ki delajo z najnovejšimi tehnologijami in visokotehnološko opremo. Cilj je, da imajo različne ekipe najboljše pogoje za delo v najsodobnejšem okolju, ki omogoča večjo učinkovitosti, fleksibilnosti in ustvarjalnosti. Hkrati pa je prostor zasnovan tudi kot stičišče tehnološkega znanja, saj podpira razvoj skupnosti s pomočjo različnih digitalnih srečanj, izobraževanj in konceptov vseživljenjskega učenja.

United Cloud je del skupine United Group, njihovi izdelki pa so na voljo na osmih trgih, kjer deluje skupina. Z ambicijo prisotnosti v vseh državah, kjer so njihovi končni uporabniki, United Cloud sedaj širi svojo ekipo. Kot so še sporočili bodo po Beogradu in Ljubljani nove centre odprli še v Atenah in Sofiji./LN/