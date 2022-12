Ob 15-letnici Lidel Slovenija podarja 15 grelnih gnezdec za prezgodaj rojene otroke

Ljubljana, 13. december 2022 – Prihaja konec leta, čas, ko v Lidlu Slovenija že tradicionalno podarijo donacijo Deluxe. Ta je vsako leto znova namenjena otrokom, ki potrebujejo podporo pri zdravljenju ali razvoju. Letos podjetje obeležuje 15. let od odprtja prvih trgovin na slovenskem trgu in tudi z donacijo Deluxe bodo zaobjeli vso Slovenijo. Del sredstev od prodaje prazničnih izdelkov bodo namreč namenili nakupu 15 grelnim gnezdecem za novorojenčke za vse slovenske porodnišnice.

V Sloveniji se vsako leto prezgodaj rodi približno 1.400 otrok, kar je več kot 7 % vseh novorojencev. Nedonošeni novorojenčki so še posebej ranljivi, zato pogosto potrebujejo podporo aparatov in posebno nego visoko specializiranega medicinskega osebja. Ena od naprav za podporo pri razvoju prezgodaj rojenih otrok so grelna gnezdeca. Dojenčkom, ki še ne zmorejo sami uravnavati telesne temperature, omogočajo varno zaščito pred podhladitvami.

»V naši porodnišnici smo zelo veseli novega toplega gnezdeca, saj bomo lahko mamicam omogočili, da bodo lahko s svojimi prezgodaj rojenimi novorojenčki skupaj v sobi. Do zdaj je bil nedonošenček v inkubatorju, če je potreboval samo toplo posteljico, in je bil ločen od mamice. Starši se tako lažje vključijo v izvajanje nege pri svojem otroku, prej pa se začne vzpostavljati tudi povezava med otrokom in staršem. Veseli smo, ker s takšnimi projekti ustvarjamo prijetno okolje za mala bitja, ki pogumno vstopajo v naš svet,« so povedali v jeseniški porodnišnici, ki bo ena izmed prejemnic donacije.

Z grelnim gnezdecem je prilagajanje novorojenčkov na zunanje življenje varnejše, obenem pa omogoča tudi bolj pravilno nameščanje in ustvarjanje prijetnega okolja za novorojenčke.

Ob 15-letnici podjetja so se v Lidlu Slovenija odločili, da vsaki izmed 14 slovenskih porodnišnic namenijo po eno grelno gnezdece, porodnišnica v Ljubljani, ki je največja v Sloveniji, pa bo prejela dve. »Ob odločitvi za letošnjo donacijo Deluxe smo prisluhnili potrebam slovenskih porodnišnic – nekatere med njimi so se namreč že lani obrnile na nas s prošnjo po grelnih gnezdecih. Veseli smo, da jim skupaj z našimi kupci, ki prisegajo na izvrstne izdelke Lidlove praznične blagovne znamke Deluxe, to lahko omogočimo.

Donacija Deluxe je že tradicija, saj jo letos izvajamo že desetič,« je ob napovedi donacije povedala Tina Cipot, vodja službe za korporativno komuniciranje Lidla Slovenije. Grelna gnezdeca bodo slovenskim porodnišnicam predali predvidoma v začetku prihodnjega leta. Pri donaciji se jim bo pridružilo društvo Slojenčki, ki skrbi za izboljšanje pogojev za rojstvo zdravih otrok. Ti so iz društvenih sredstev zagotovili še posteljice za novorojenčke in tako dopolnili Lidlovo donacijo.

Donacija Deluxe že 10 let ustvarja boljše razmere za bolne otroke Lidl Slovenija donacijo Deluxe v okviru trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet podarja že deseto leto zapored. V tem času so jo namenili Pediatrični kliniki Ljubljana za nakup pripomočkov za pomoč pri zdravljenju otrok in za vzpostavitev sobe zaupanja na hematološko-onkološkem oddelku, ki se uporablja za pogovore staršev z zdravnikom. V minulih letih so donacijo Deluxe večkrat zapored podarili tudi URI – Soča, kjer so z njo pripomogli h kakovostnejšim programom rehabilitacije otrok in mladostnikov z gibalnimi oviranostmi ali poškodbami. Lanska donacija Deluxe je šla za nakup pripomočkov za razvoj otrok in mladostnikov v zavodih za gluhe in naglušne v Ljubljani, Mariboru in Portorožu.

Linija izdelkov Deluxe praznične trenutke popestri z izvrstnimi gurmanskimi delikatesami, kot so siri, salame, izbrani morski sadeži, ribe, ter bogatim naborom sladic. Praznični izdelki so že naprodaj v vseh trgovinah Lidla Slovenije./LN/Foto: press Lidel/