Športnik leta atlet Kristjan Čeh, športnica leta pa smučarska skakalka Urša Bogataj

Ljubljana, 13. december 2022 – Zdaj je znano, kdo so športniki, ki so po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije tisti, ki so med odličnimi našimi športni v iztekajočem letu s svojimi dosežki bili deležni največjega števila glasov slovenskih športnih novinarjev.

To sta med posamezniki atlet – metalec diska Kristjan Čeh in smučarska skakalka Urša Bogataj. Med ekipami pa so si največ glasov pridobili Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc, ko zlata mešana smučarska skakalna ekipa na minulih OI na Kitajskem.

Kristjan Čeh bil izbran zato, ker je zasedel prestol svetovnega prvaka v metu diska, ker je postal zmagovalec v Diamantni ligi v tej disciplini, a bi tudi srebrn na evropskem prvenstvu. Za svoje dosežke so mu glasovalci namenili 174 točk, 23 več od prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, ki je bil najboljši športnik Slovenije lani. V moški konkurenci so bili glasovi porazdeljeni tako:

1. Kristjan Čeh 174 točk

2. Tadej Pogačar 141

3. Žan Kranjec 119

4. Luka Dončić 93

5. Tim Gajser 60

6. Tim Mastnak 23

7. Darko Jorgić 19

8. Benjamin Savšek 11

9. Luka Potočar 6

10. Toni Vodišek 5

11. Josip Iličič 3

V izboru najboljše športnice letaje največ glasov prejela smučarska skakalka Urša Bogataj, ki glasove naj športnice leta prejela za naslov olimpijske zmagovalke v Pekingu (zlata je bila tudi na mešani ekipni tekmi) zbrala 231 glasov, enkratna slovenska plezalka Janja Garnbret, ki je bila najboljša v letu 2021, pa za vse svoje letošnje doseže (bila kje evropska prvakinja, skupna zmagovalka svetovnega pokala) prejela 12 glasov manj (219) in letos osvojila drugo mesto. V ženski konkurenci so bili glasovi porazdeljeni tako:

1.Urša Bogataj 231 točk

2. Janja Garnbret 219

3. Nika Križnar 85

4. Gloria Kotnik 59

5. Tina Šutej 32

6. Anja Osterman 20

7. Ema Kozin 4

8. Ajda Novak 1

. Jekaterina Vedenejeva 1

. Anka Pogačnik 1

. Pia Babnik 1

Med ekipami je najbolj glasovalce prepričala skakalna reprezentanca v postavi Urša Bogataj, Nikar Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc, ki je na OI v Pekingu osvojila zlato medaljo. Med ekipami so bili glasovi porazdeljeni tako:

1.smučarski skoki 61 točk (mešana smučarska skakalna ekipa)

2. odbojka 40 (moška odbojkarska reprezentanca)

3. smučarski skoki 7 (moška smučarska skakalna ekipa)

4. kajak kanu 1 (moška ekipa v slalomu v kanuju)

Kot vsa leta doslej je Društva športnih novinarjev Slovenije slavnostno podelitev priznanj najboljšim športnicam in športnikom izpeljalo v Ljubljanskem Cankarjevem domu, na prireditvi, na katero so bili povabljeni vsi, ki so zdaj in v preteklosti zaznamovali slovenski šport. Tisti, ki niso bili na prireditvi pa so si podelitev priznaj, najboljšim športnicam in športnikom Slovenije, lahko ogledali s pomočjo RTV Slovenija, ki je prireditev Športni leta 2022 neposredno prenašala na svojem 2. programu./J. Temlin/Foto: LJNovice/