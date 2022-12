Kaj je počela naša policija v zadnjih 24 urah

Ljubljana, 15. december 2022 – V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije ‘113’ zabeleženih 1.368 klicev. Med 523 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 145 prometnih nesreč, 34 kršitev javnega reda in miru ter 66 kaznivih dejanj. V 134 prometnih nesrečah je nastala le premoženjska škoda, v 9 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 2 nesrečah huje telesno poškodovani.



Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu smo 3 voznikom zasegli vozilo. Zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 28 intervencij na javnem kraju, 6 pa v zasebnih prostorih. 2 kršitelja, ki sta kljub opozorilu nadaljevala s prekrškom, smo pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini smo 1 osebi izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 28 tatvin, 15 vlomov, 10 poškodovanj tuje stvari, po 3 rope in ponarejanja denarja, po 2 povzročitvi telesnih poškodb in 2 grožnji ter po 1 ponarejanje listin, drzno tatvino in nasilje v družini. V zadnjih 24 urah je bilo zaradi nezakonitega prehoda državne meje obravnavanih 77 oseb, 39 na območju PU Novo mesto in 38 na območju PU Koper. Med obravnavanimi tujci je bilo največ državljanov Rusije (25), Afganistana (12) in Konga (10)./Vir: Policija/