O polni ali prazni dvorani Evropskega parlamenta ob Golobovem nastopu brez peska v oči

Ljubljana/Strasbourg, 15. december 2022 – Glede na različno poročanje o tako zelo odmevnem (za nekatere) ali neodmevnem (za druge) nastopu predsednika vlade Roberta Goloba pred evropskimi poslanci, 13. decembra, v francoskem Strasbourgu, je prav, da razjasnimo, kako je pravzaprav bilo. Dejstvo je, da je predsednik slovenske vlade dr. Golob nastopil pred praktično prazno dvorano Evropskega parlamenta, kar kaže na to, kaj tam plačujemo, pa tudi na to, kako se tam ceni Slovenija.

Tisti slovenski mediji, ki zdaj modrujejo, da je bilo ob zaključku Golobovega nastopa (vseh poslank in poslancev v Evropskem parlamentu je 705) v dvorani veliko niso poročali, da to ni bilo zaradi Goloba, ampak zato, ker so bili obvezni po nastopu našega predsednika vlade nastopiti na plenarnem zasedanju in glasovati o razrešitvi podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili, ki je z različnimi soudeleženci obtožena velike korupcije.

Torej dvorana v Strasbourgu je bila polna ob Golobovem zaključnem delu nastopa polna zato, da se skorumpirana grška evropsko poslanka Eva Kaili (opravljala je tudi funkcijo podpredsednice Evropskega parlamenta), iz politične skupine socialistov in demokratov, z dvotretjinsko večino vse poslancev (od 705) odstrani iz položaja podpredsednice Evropskega parlamenta in ne zaradi Golobovega nastopa (kot to na FB v svoji prilagojeni fotoreportaži objavlja njegova stranka – Gibanje Svoboda – aktivno povezano).

Kot je zdaj že znano, je bila za razrešitev Eva Kaili potrebna doseči dvotretjinska večina, od 705 poslank oz. poslancev, kar pomeni, da je bilo nujno, da so se poslanke in poslanci le vrnili v svoja odlično plačna delovna mesta. Ta je bila dosežena, saj je za razrešitev Eve Kaili, svoj glas prispevalo 625 poslank in poslancev, eden je bil proti (Hrvat Mislav Kolakušić), dva sta bila vzdržana.

Vidite, to je bil razlog, da so odlično plačeni evropski zastopniki članic EU, morali napolniti dvorano v francoskem Strasbourgu, kar je tudi še ena norost v tej opevani EU. In sicer norost zato, ker poslanke poslanci uradujejo (beri zapravljajo denar) tako v francoskem Strasbourgu, kot v svojem uradnem mestu v Bruslju, in to le zato, ker tako zahteva “jedrna” Francija.

To so dejstva, brez peska v oči, ki ga slovenski javnosti mečejo v oči, tako nekateri vodilni slovenski mediji kot tudi stranka Gibanja Svoboda, ki s svojo fotoreportažo dobesedno zavaja javnost. Je pa res, če poslanke in poslanci članic EU niso hoteli poslušati predsednika slovenske vlade, ta na to, ni imel vpliva./J. Temlin/Fotografije: povzeto po javni objavi in stranki Gibanje Svoboda/