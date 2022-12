Danes slavnostna seja DZ ob dnevu samostojnosti in enotnosti in prisega predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar

Ljubljana, 22. december 2022 – Danes, 22. decembra, bo potekla slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Ob slovesnosti se bo tokrat zgodil še en dogodek, in sicer prisega nove predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar pred Državnim zborom. Vse pa se bo začelo ob 17. uri, kar bo na tretjem programu prenašala Televizija Slovenija. Slavnostna govornica bo predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič.

Na slavnostno sejo so vabljeni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor (ki bo po seji postal bivši*), novoizvoljena predsednica Republike Slovenije Nataše Pirc Musar, poslanke in poslanci Državnega zbora, nekdanji predsedniki Državnega zbora, predsednik Društva poslancev 90, predsednik in člani vlade, predsednik Državnega sveta, predsednik in sodniki Ustavnega sodišča, predsednik Vrhovnega sodišča, diplomatski zbor ter drugi visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja v Republiki Sloveniji.

V okviru kulturnega programa bosta nastopila Severa Gjurin in Dejan Lapanja, ob 30. obletnici Državnega zbora bo predvajan tudi film 30 let v treh minutah.

Dan samostojnosti in enotnosti – Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik v Republiki Sloveniji, ki ga praznujemo 26. decembra (je dela prost dan).

Ta dan obeležuje razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti 26. decembra 1990 (plebiscit je potekal 23. decembra 1990), na katerem je od 93,2 odstotkov udeleženih volivcev na vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno (tj. 88,5 odstotka vseh volivcev), s čimer se je začela osamosvojitev Slovenije.

Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ga s spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih na pobudo takratne opozicijske stranke Socialni demokrati, dopolnili z in enotnosti, saj naj bi ta dan namreč Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini.

Bivši predsedniki Republike Slovenije

Milan Kučan – 6. december 1992–22. november 1997 in 23. november 1997–22. december 2002

dr. Janez Drnovšek – 23. december 2002–22. december 2007

dr. Danilo Türk – 23. december 2007–22. december 2012

*Borut Pahor – 22. december 2012 – 23. december 2017 in 23. november 2017– 22. december 2022