Nataša Pirc Musar zaprisegla kot nova predsednica države Slovenije

Ljubljana, 22. decembra 2022 – Nataša Pirc Musar je kot nova predsednica države zaprisegla pred poslankami in poslanci DZ Republike Slovenije in tako postala tudi uradno predsednica države Slovenije.

Musarjeva je v nagovoru po zaprisegi DZ, kjer je potekla tudi slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti, napovedala, da se bo borila za človekove pravice in človeško dostojanstvo.



Poudarila je, da se odzvala vedno, ko bodo ogroženi suverenost, enakopravnost, pravičnost in socialnost in dodala, da danes vstopa v prvo bojno vrsto državljanskega poguma.

Po njenih besedah je Slovenija kot suverena in demokratična država trdno vključena v vse ključne evropske in svetovne institucije in nosi svoj del odgovornosti za stabilnost mednarodne skupnosti. Kot predsednica je pripravljena nositi velik del tega bremena.

Pred nastopom mandata se je zahvalila tudi dosedanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju za njegovo delo in poslanstvo.

– Zdaj že bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo jutri, 23. decembra 2022, ob 11. uri s posebnim ceremonialom predal predsedniške posle novoizvoljeni predsednici Nataši Pirc Musar.

Dodajmo še poslovilna poslanica predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki jo je ta objavili pred prisego nove predsednice države.

Bivši predsedniki Republike Slovenije

Milan Kučan – 6. december 1992–22. november 1997 in 23. november 1997–22. december 2002

dr. Janez Drnovšek – 23. december 2002–22. december 2007

dr. Danilo Türk – 23. december 2007–22. december 2012

Borut Pahor – 22. december 2012 – 23. december 2017 in 23. november 2017– 22. december 2022

Nataša Pirc Musar – 22. december 2022 –