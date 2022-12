Baba Vanga o tem, kaj nas čaka v letu 2023

Svet, 28. december 2022 – Bolgarska jasnovidka Vangeliya Pandeva Gushterova, splošno znana kot Baba Vanga, znana tudi kot balkanski Nostradamus, je že ničkolikokrat napovedala pomembne dogodke, ki so se kasneje uresničili. Čeprav je “jasnovidka iz Petriča” umrla pred 24 leti, ljudje še vedno verjamejo v njene napovedi. Leto 2023 naj bi bilo precej težavno, toda Rusijo kljub temu čaka svetla prihodnost.

Baba Vanga je med drugim napovedala tudi pandemijo novega koronavirusa in razpad ZSSR. Toda napovedi, ki jih je podala za prihajajoče leto, niso ravno optimistične.

Tako bo po besedah “balkanskega Nostradamusa” planet zajela “najmočnejša sončna nevihta”. V zgodovini je bil tak dogodek omenjen leta 1582, ko je na Zemljo prišla “sončna nevihta”, znana kot “veliki ogenj”, in je trajala tri dni.

Dejala je, da se bo svet “spopadal s posledicami tega, kar so ljudje storili sami sebi”. Morda je imela v mislih okoljske težave ali kaj podobnega. Bolgarska jasnovidka je govorila o spremembi nagiba Zemljine osi. Toda to je že dokaj znano dejstvo. Nagib Zemljine osi se nenehno spreminja, celoten cikel pa traja 26.000 let. Trajalo bo vsaj 15000 let, preden bo odstopanje postalo očitno. Vendar bi nenadna sprememba povzročila popolno smrt vsega življenja – in slednje vzbuja veliko vprašanj.

Poleg tega je Vanga leta 2023 napovedala začetek velikih podnebnih sprememb. Poplave, požari in pomanjkanje sladke vode. Zaradi slednjega bi lahko prišlo tudi do političnih sporov. Tudi če bi vse države zdaj prenehale onesnaževati ozračje, se bo svetovno podnebje segrelo za 1,2 do 2 stopinji. Vendar je vse v rokah človeštva, in če se opogumimo, se bo morda ta Vangina prerokba uvrstila med tiste, ki se niso uresničile.

Govorila je tudi o bolezni, ki bo zajela svet. Okužba se bo razširila iz permafrosta zaradi globalnega segrevanja. Obenem pa je verjela, da bodo znanstveniki leta 2023 rešili problem raka. Vanga je napovedala izdelavo cepiva, ki bi pomagalo proti večini vrst raka. Zdi se, da se je njena prerokba začela uresničevati, saj je več podjetij že napovedalo pripravljenost za uvedbo cepiva proti raku.

Kljub vsem težavam in spremembam je Vanga bila prepričana, da Rusijo čaka svetla prihodnost. Toda preden bi Rusija dočakala obljubljene spremembe, bi moral svet prestati vrsto konfliktov in prevratov.

“Veliki brat bo prišel v tujo deželo in vzel, kar mu pripada. Sovražniki, ki prihajajo z Zahoda, bodo prav tako vzeli to, kar jim je pripadalo že stoletja.”

Kot “velikega brata” je jasnovidka označila Rusijo, sovražniki z Zahoda pa naj bi bile Poljska, Madžarska in Romunija. Vanga je verjela, da bo delitev dežel z vojaškim spopadom povzročila izginotje prej obstoječe države, njene dežele pa bodo razdeljene med države, katerih del so bile prej.

“Dvajset let bo trajal spor, potem pa bosta v Veliki deželi vladala mir in tišina.” Glede na to, da se sovraštvo med državami vleče že več let, bodo geopolitični spori rešeni leta 2023. Vanga je verjela, da se bodo države naučile iz preteklih izkušenj in se usedle za pogajalsko mizo./ LN/Russia Beyond/