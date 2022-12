BSF ob slovesu starega in prihodu novega leta podarja brezplačen ogled treh filmov pionirja slovenskega filma Avgusta Veličana Beštra

Ljubljana, 29. december 2022 – Baza slovenskih filmov ob slovesu starega in prihodu novega leta, med 30. decembrom in 2. januarjem (s pričetkom ob 20.00), podarja brezplačen ogled treh filmov pionirja slovenskega filma Avgusta Veličana Beštra.

Filmi sodijo med najstarejše barvno tonirane slovenske filme, nastali so v Kraljevini SHS v obdobju med letoma 1922 in 1923. Filmi nas s svojo podobo popeljejo na potovanje, ne zgolj po filmski zgodovini temveč tudi obči zgodovini Slovenije. Nekajminutni filmi Zadnja pot narodnih mučenikov v domovino, Smučarska tekma za prvenstvo Jugoslavije v Planici pri Ratečah in Kralj Aleksander na Bledu bodo dostopni na bsf.si.

Avgust Veličan Bešter (1891–1938) je na Dunaju sprva obiskoval fotografsko-slikarsko šolo, kasneje pa še filmsko. Ukvarjal se je s portretno in dokumentarno fotografijo, tako se je ohranilo veliko njegovih portretov znanih slovencev. Leta 1922 je od Magistrata mesta Ljubljana pridobil obrtni list za izdelovanje filmov in ustanovil prvo filmsko podjetje pri nas. Vse nastale filme je sicer sam režiral, snemal in montiral. Bešter je v svoji karieri posnel več deset filmov, od katerih se jih je ohranilo le pet. Poleg filmov Karola Grossmanna, so filmi Veličana Beštra edini slovenski filmi, ki so prešli v javno domeno. Izvirne kopije hrani Slovenski filmski Arhiv pri Arhivu RS.

V filmu Zadnja pot narodnih mučenikov v domovino (1923) se pred nami odpre panorama Judenburga. Film prikazuje prevoz posmrtnih ostankov voditeljev vojaškega upora, ustreljenih leta 1918 v domovino in njihov pogreb. Smučarska tekma za prvenstvo Jugoslavije v Planici pri Ratečah (1922) beleži drugo smučarsko tekmo za prvenstvo Jugoslavije, ki se je odvila 26. februarja 1922 v Planici. Sprejem kralja Aleksandra Karadjordjevića na železniški postaji na Bledu in pregled častne čete pa prikazuje film Kralj Aleksander na Bledu (1922).

V Bazi slovenskih filmov lahko sicer domače filme različnih žanrov spremljate vse leto. Za člane partnerskih knjižnic je izposoja filmov, ki so na voljo za ogled, brezplačna. V iztekajočem se letu so za ogled dodatno omogočili dostop do 126 filmov v stalni zbirki in skupaj z ostalimi spletnimi dogodki omogočili ogled preko 550 slovenskih filmov. V letu 2022 je zaživela tudi podstran dsaf.bsf.si posvečena animiranim filmom, ki jo kurira Društvo slovenskega animiranega filma. V času novoletnih počitnic za otroke in ljubitelje animiranega filma omogočajo ogled nekaterih zimsko obarvanih filmov brezplačno.

V Bazi slovenskih filmov lahko tudi brskate po podatkih in gradivih o slovenskih filmih in filmskih ustvarjalcih. V iztekajočem se letu so bazo obogatili z več kot 16.500 novimi podatki in različnimi gradivi./LN/