Upokojenci so na svoje račune že danes prejeli pokojnine in »volilni« dodatek

Ljubljana, 29. december 2022 – Upokojenci so na svoje račune že danes, 29. decembra, prejeli decembrske pokojnine. Velja dodati, da je ob tokratnem izplačilu pokojnin še dodan dodatek, ki je osnovno pokojnine povečal za 4,5 odstotka. Kot je znano, je vlada (in nato je to potrdil še DZ) to dvomesečno povišanje pokojnin (4,5 %) sprejela konec oktobra, in sicer le za meseca november in december. Vlada je takrat tudi sporočila, da bo potrebna sredstva za t. i. »uskladitev« pokojnin (beri »volilni« dodatek p. p.) Zpizu nadomestila iz proračuna. A ni posebej poudarjala, da gre le za dvomesečni dvig pokojnin in ne za redno usklajevanje pokojnin.

Seveda je večina upokojencev objave medijev, da gre za redno uskladitev pokojnin, razumela kot zapisano, a ne tako, da je šlo samo za izredno uskladitev za meseca november in december 2022. To pa pomeni, da se bodo pokojnine januarja 2023 znižale na oktobrsko raven, saj se ve, da je vlada upokojencem zagotovila novembra in decembra »volilno« darilo (-4,5 %).

Ljubljana, vlada. Sestanek vlade RS s predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) in Zveze drustev upokojencev Slovenije (Zdus). Predsednik Zdus Janez Susnik, generalni direktor Zpiz Marijan Papez in predsednik vlade Robert Golob.

Vlada temu seveda pravi skrb za upokojence, kar je notorna laž in zavajanje. Dejstvo je namreč, da bodo, če sploh bodo, upokojenci redne uskladitve deležni (govori se o 4,9 %, kar še ni potrjeno) meseca februarja prihodne leto. Je par res, da za nazaj – torej tudi za mesec januar (tokrat januar 2023).

Velja dodati, da je prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja v Sloveniji, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, po zadnjih podatkih pokojninskega zavoda 630.625. Starostnih (za pridobitev pravice do starostne pokojnine morate izpolniti naslednje pogoje: predpisano starost,; pokojninsko dobo, zavarovalno dobo ali pokojninsko dobo) upokojencev je 473.900, invalidskih pa 70.801. Pa še to! Upamo, da je zdaj jasno, zakaj smo v naslovu zapisali, kar smo…upokojenci prejeli pokojnino z »volilnim« dodatkom!/Objavo pripravil: J. Temlin/