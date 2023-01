Od danes, 1. januarja 2023, vstop v Hrvaško brez mejne kontrole in plačevanje tam z evri

Ljubljana/Zagreb, 1. januar 2023 – Naša južna soseda Hrvaška je z današnjim dnem, 1. januarjem 2023, postala del schengenskega in evrskega območja. To pomeni, da bo na Hrvaškem od 1. januarja vstop brez mejne kontrole, seveda na sedanjih uradnih mejnih prehodih. In isti dan, torej, s 1. januarjem 2023 boste na Hrvaškem vse lahko plačevali z evri kot pri nas.

Odprava mejne kontrole pomeni, da naših in hrvaških mejnih prehodih – doslej pravilom skupnih – tam ne bo več policijske kontrole, kar pomeni, da bo vstop k naši južni sosedi prost in brez vsakršnih omejitev. Seveda pa ob prestopu, zdaj nekontrolirane meje, morate pa imeti še vedno s seboj veljavni osebni dokument, in sicer osebno izkaznico ali potni list.

Kontrole bodo od danes, 1. januarja 2023, odpravljene na vseh cestnih in pomorskih mejnih prehodih (ni več potrebna prijava ob vstopu v območje Hrvaške, se razume za uradno registrirana plovila). No, za zdaj pa se ne odpravlja kontrola na letališčih, kar naj bi se zgodilo s 26. marca 2023. Seveda pa velja vedeti, da bo po novem mogoče opraviti kontrolo potnikov, ki so vstopili na Hrvaško, in sicer koli na področju država (Hrvaške – to zdaj velja tudi pri nas).

No, Hrvaška bo s 1. januarjem 2023 uvedla tudi evro kot svoje plačilno sredstvo, z njihovo kuno, ki se s 1. januarjem 2023 nadomešča z evrom, pa bo mogoče plačevati še do vključno 14. januarja 2023. In še to, če boste na hrvaških na bankomatih dvigovali denar, bodo ti že »izplačevali« izbrani znesek v evrih.

Bankomati na Hrvaškem bodo že takoj po polnoči, 1. januarja, ob dvigu denarja izplačevali evre. Strošek provizije za dvig evrov na tujem (torej ne vaše banke – razen, če ima status premium komitenta – v tem primeru provizije ni) bankomatu bo znašal v znesku 0,70 – 0,85 €. Ob tem velja opozoriti, da navedena višina provizije velja le dvig denarja na bankomatih z bančno kartico. Za dvig denarja na bankomatih s kreditno kartico bodo provizije še vedno precej višje oz. 5 – 6 % zneska, ki ga boste na bankomatu dvignili.

Vredno vedeti tudi, da je potrebno pravočasno zamenjate neporabljene hrvaške kune, saj bo od marca 2023 dalje brezplačna menjava le-teh mogoča le še na Hrvaškem. Torej velja vedeti, da boste od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023 hrvaške kune lahko brez provizije zamenjali pri nas le v Banki Slovenije, a to velja le za bankovce, ne pa tudi za kovance in bankovce starejših serij. Vsota bo omejena na 8000 kun na dan. Od marca 2023 dalje pa brezplačna menjava na Banki Slovenije – več informacij – ne bo več mogoča.

… nekoliko dlje pa na Hrvaškem

Glavno vlogo pri menjavah bosta na Hrvaškem prevzeli banki Fina (Finančna agencija) in Hrvatska pošta, kjer bo v prvih 12 mesecih, torej celotno leto 2023, možna brezplačna menjava po fiksnem tečaju. Posamezna menjava bo omejena na največ 100 bankovcev in 100 kovancev.

No, in še to! Kako bo Slovenija z, 1. januarjem 2023 zaščitila mejo pred nelegalnim pritokom ekonomskih in drugih migrantov, naša vlada ni sporočila. Odgovorni na ministrstvu za notranje zadeve pa ves čas zagotavljajo, da bodo naši organi za ta migracijski tok poskrbeli. Je pa res, to velja dodati, da bodo zdaj organizirane kriminalne združbe imele ob prevozu migrantov bistveno lažje delo, saj bodo imeli na voljo tudi mejne prehode, ki bodo od jutri, 1. januarja 2023, brez stalne kontrole.

Bo pa vstop brez mejne kontrole in plačevanje v evrih na Hrvaškem pomembna novost za turiste, ki prihajajo iz držav, kjer je evro njihovo plačano sredstvo, a tudi za naše državljane, ki imajo na Hrvaškem svoje vikende ali tja potujejo kot turisti./Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto arhiv LJNovice/

In še nekaj povezav, ki jih je vredno poznati: