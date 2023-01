Člani Schengena smo (bomo) le toliko časa, dokler nam drugi to dovolijo

Ljubljana, 8. januar 2023 – Medtem ko se Hrvati veselijo vstopa v schengensko območje, kar jim je bilo omogočeno s 1. januarjem letošnjega leta (2023), se tudi slovenski politiki (predvsem zunanja ministrica Tanja Fajon – ni res!) hvalijo, kako so bili prav oni tisti, ki so jim to pomagali zagotoviti.

No, tega se veselijo tudi slovenski imetniki vikendov na Hvarskem, ki pravijo, da se bodo zdaj kot nekoč v Jugoslaviji lahko brez omejitev gibali med Hrvaško in Sloveniji. Lepo, če Slovenija ne bi imela tudi svoje severne meje, in sicer z Avstrijo, ki pa je ljubezen slovenskih vikendašev do njihovih vikendov v »lepi naši« posebej ne zanima, ampak le, kaj se preko Slovenije, ki zdaj nima praktično nikakršne kontrole na svoji južni meji, vali k njim.

Zato se je le po nekajdnevnem slavju hrvaškega vstopa Hrvaške v schengensko območje, ki sta jim pomagali slaviti celo naša predsednica države Nataša Pirc Musa in zunanja ministrica Tajna Fajon (in sicer tako, da sta se morali kar sami povabiti na slavnostno večerjo, in sicer potem, ko ju Hrvati niso več potrebovali za fotografije z Ursulo von der Leyen) spet ponavlja leto 2015.

Leta 2015, ko je Avstrija prvič začela poostreno nadzirati potnike iz Slovenije. V tistem letu smo namreč prvič zabeležili množičen naval ilegalnih migrantov, ki jih takratne slovenske oblasti enostavno niso znale ustaviti.

Avstrijci so takrat prvič po letu 2007 (Slovenija je skupaj še z osmimi državami članica schengenskega prostora postala 21. decembra 2007), uvedli poostren nadzor na svoji južni meji s Slovenijo.

Zgodba se tokrat ponavlja. Avstrijci sicer niso nič posebej omenili, zakaj izvajajo poostren nadzor potnikov, a ni težko uganiti zakaj. Namreč, med Slovenijo in Hrvaško ni več točkovnega nadzora na meji, ker je slednja, kljub vsem dejstvom, postala članica Schengenske cone. Slovenske aktualne oblasti, pa so dejansko izvedle svojo slabo idejo in začele podirati zaščitno ograjo na meji. Takšnega nadzora kot je bil prej, na meji danes ni več.

Množično vračanje t.i. gastarbajterjev iz Balkana, pa je tudi zlata priložnost za vse ilegalce, ki se skrivajo po Hrvaškem, Bosni in Srbiji, in ki bi se utegnili tako skriti v množici ter pretihotapiti v Avstrijo.

No, Avstrijci to že vedo. Vi pa veste zdaj, če prej vam morda ni kapnilo. Zato zapora in nadzor ter gneča na Karavankah.

Teh zapor se lahko nadejamo še več.

Se spomnite, kako so razlagali, kako, da bomo sedaj lahko hitro prehajali mejo? Morda južno. Zahodne in severne pa prav gotovo ne. Bolje rečeno, ne več! Tako željena Evropa in evropsko kulturno področje, se nam tako vedno bolj oddaljujeta.

Slovenci smo spet faktično postavili mejo Balkana na Karavanke in spet tako plačujemo račun za udobnost in svoboščine drugih! Do kdaj še!

In ne gre pozabiti. Člani Schengen-a smo le toliko časa, dokler nam drugi to dovolijo. Nič ni večno. Še posebej, če se ne znamo vesti družbi primerno.

Pa še to! Slovenska policija, da se je na vstop Hrvaške v schengensko območje, pripravlja že dalj časa. To vključuje priprave na strateški in taktični ravni, kar bo kljub ukinitvi schengenskega nadzora na skupni meji omogočilo zagotavljanje varnosti v Sloveniji. No, ker nismo strokovnjaki, kaj točno pomeni na strateški in taktični ravni, vam na to ne znamo odgovoriti. Vam pa zato brez strateškega in taktičnega znanja lahko predstavimo, kako se izvaja strateško in taktični schengenski nadzor v praksi na meji s sosednjo Avstrijo.

Torej! Velja vedeti in se zavedati, da smo v Sloveniji člani Schengena le toliko časa, dokler nam drugi to dovolijo. Ali drugače rečeno, kot vse kaže vse manj drži, 23. decembra 1990, evforično izrečena izjava dr. Jožeta Pučnika »Jugoslavije ni več. Gre za Slovenijo!«. Namreč, vse bolj kaže na to, da bosta Slovenija in Jugoslavija zamenjali svoji mesti v Pučnikovi izjavi./ML/