Pomembni obvestili za upravičence do pomoči po ZPGVCEP zaradi visokih cen energentov

Ljubljana, 11. januarja 2023 – Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata upravičence, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči po Zakonu za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), da morajo do 31. 1. 2023 v aplikacijo na spletni strani SPIRIT Slovenija vnesti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov, ki so jih v vlogi zgolj ocenili. Aplikacija bo za vnos dejanskih podatkov odprta od 15. januarja 2023, od 12:00 (CET) do 31. januarja 2023, 12:00 (CET). Poleg tega morajo upravičenci najkasneje do 15. 1. 2023 agenciji sporočiti, če jim je bila glede na dejanske stroške odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč in če so v času od uveljavitve zakona izplačali dobičke, nagrade ali poslovno uspešnost poslovodstvu.

Pri tem agencija in ministrstvo opozarjata upravičence, da se v primeru, čedejanskih podatkov v aplikacijo https://jrp.spiritslovenia.si/Prijava) do 31. januarja 2023, do 12:00 (CET) ne vpišejo, odrekajo drugemu delu pomoči, saj na podlagi zgolj ocenjenih vrednosti (oktober, november, december 2022) do pomoči niso upravičeni.

Upravičence tudi obveščajo, da je 15. 1. 2023 rok, do katerega so upravičenci dolžni pisno, na elektronski naslov: energenti@spiritslovenia.si obvestiti pristojni organ:

če so naknadno ugotovili, da jim je bila odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč glede na dejansko nastale stroške , ali da niso izpolnjevali pogojev za njeno pridobitev (6. odstavek 10. člena) in

, ali da niso izpolnjevali pogojev za njeno pridobitev (6. odstavek 10. člena) in v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobičkov, lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2022 ali za leto 2022 (7. odstavek 10. člena).

Upravičenci, ki so pristojni organ o tem že obvestili ali že vrnili sredstva, bodo v mesecu januarju prejeli odločbe oz. ugotovitvene sklepe.

Za tehnično podporo pri oddaji dejanskih podatkov bo vzpostavljen klicni center, ki bo deloval od 16. 1. 2023 do 31. 1. 2023, in sicer vsak delovnik med 9. in 17. uro. Za vsebinska vprašanja v zvezi s pomočjo po ZPGVCEP pa je na voljo elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si.

SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upravičencem predlagata, naj spremljajo tekoča obvestila v zvezi s pomočjo po ZPGVCEP na spletni strani: www.spiritslovenia.si/razpis/392.

Spomnimo: 1130 upravičencem, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči po Zakonu za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), je bilo 21. 12. 2022 izplačanih skupno 40 milijonov evrov za upravičene stroške v obdobju od junija do septembra 2022. Drugi del pomoči za upravičene stroške v obdobju od oktobra do decembra 2022 pa bo izplačan do 15. marca 2023.