Mednarodni prevoz slovenskih tovornih vozil upadel za več kot desetino

Ljubljana, 12. januar 2023 – Slovenska tovorna vozila so prepeljala nekaj manj blaga kot v 3. četrtletju 2021. Pri tem se je mednarodni prevoz zmanjšal za 12 %, notranji pa za 2 %.

Med julijem in septembrom prepeljanega manj blaga

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v 3. četrtletju 2022 prepeljala 25,8 milijona ton blaga in pri tem opravila 5,7 milijarde tonskih kilometrov. Naložena so prevozila 369,6 milijona kilometrov. Prepeljala so za 2 % manj blaga, tonskih kilometrov so opravila za 7 % manj, naložena pa so prevozila za 1 % manj kilometrov kot v istem četrtletju leto prej.

Delež mednarodnega prevoza manjši

Slovenska tovorna motorna vozila so v notranjem prevozu prepeljala 17 milijonov ton blaga ali dve tretjini (66 %) vsega v tem četrtletju prepeljanega blaga. Ta delež se je povečal v primerjavi z istim obdobjem 2021. Opravila so 598,7 milijona tonskih kilometrov, naložena pa so prevozila 52,8 milijona kilometrov. Blaga so prepeljala za 3 % več, a pri tem opravila za 5 % manj tonskih kilometrov kot v istem četrtletju prejšnjega leta, naložena pa so prevozila podobno število kilometrov.

V mednarodnem prevozu so prepeljala 8,9 milijona ton blaga ali tretjino (34 %) vsega blaga. Ta delež se je v primerjavi z istim četrtletjem predhodnega leta zmanjšal za 4 odstotne točke. Opravila so 5,1 milijarde tonskih kilometrov, naložena pa prevozila 316,7 milijona kilometrov. V primerjavi z istim obdobjem leto prej so prepeljala za 12 % manj blaga in pri tem opravila za 7 % manj tonskih kilometrov ter naložena prevozila za 1 % manj kilometrov. Izvoz blaga s slovenskimi tovornimi vozili se je zmanjšal za 5 %, uvoz pa za 1%.

Vozila fizičnih oseb prepeljala za skoraj tretjino manj blaga

Vozila pravnih oseb so prepeljala 20,4 milijona ton blaga ali skoraj štiri petine vsega prepeljanega blaga in opravila 4,7 milijarde ali 83 % vseh tonskih kilometrov. Vozila fizičnih oseb pa so prepeljala 5,4 milijona ton blaga ali nekaj več kot petino vsega blaga in opravila 1 milijardo ali 17 % vseh tonskih kilometrov. Pravne osebe so prepeljale za 8 % več blaga in opravile za 5 % manj tonskih kilometrov; fizične osebe so prepeljale precej manj blaga, in sicer za 29 %, ter opravile za 13 % manj tonskih kilometrov kot v istem četrtletju 2021./Vir: SURS