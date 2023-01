Štirje slovenski raziskovalci med finalisti 9. International Medis Awards

Ljubljana, 23. januar 2023 – Mednarodna strokovna komisija natečaja International Medis Awards for Medical Research je zaključila ocenjevanje 185 znanstvenoraziskovalnih prispevkov, ki so ustrezali vsem zahtevanim kriterijem. Izbrala je 18 finalistov, ki letos prihajajo iz šestih držav, med njimi pa so tudi štirje slovenski raziskovalci. Natečaj že deveto leto nagrajuje izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov držav srednje in jugovzhodne Evrope. Slavnostna podelitev nagrad bo 9. marca 2023 v Ljubljani, ko bodo med finalisti razglašeni zmagovalci po posameznih področjih.

Slovenski finalisti International Medis Awards so:

Dzhamilyat Abdulkhalikova (ginekologija) je prva avtorica članka The Lifestyle Modifications and Endometrial Proteome Changes of Women With Polycystic Ovary Syndrome and Obesity. Objavljen je bil reviji Frontiers in Endocrinology.

Vid Janša (ginekologija) je prvi avtor članka Proteomic analysis of peritoneal fluid identified COMP and TGFBI as new candidate biomarkers for endometriosis. Objavljen je bil v reviji Scientific Reports.

Kaja Kolmančič (nevrologija) je prva avtorica članka Continuous Dopaminergic Stimulation Improves Cortical Maladaptive Changes in Advanced Parkinson's Disease. Objavljen je bil v reviji Movement Disorders.

Vsi finalisti natečaja 9. International Medis Awards for Medical Research so:

Farmacija

Aneta Perić, Srbija

Matej Štuhec, Slovenija

Gastroenterologija

Julian Peter Schwärzler, Avstrija

Maria Effenberger, Avstrija

Ginekologija

Vid Janša, Slovenija

Dzhamilyat Abdulkhalikova, Slovenija

Intenzivna medicina in anesteziologija

Christian Reiterer, Avstrija

Lilija Vakrilova, Bolgarija

Nevrologija

Ivo Božović, Srbija

Kaja Kolmančič, Slovenija

Oftalmologija

Martina Tomić, Hrvaška

Sanja Petrović Pajić, Srbija

Pediatrija

Zlatan Zvizdić, Bosna in Hercegovina

Vanja Rangelova, Bolgarija

Pulmologija in alergologija

Christian Lang, Avstrija

Marko Lucijanić, Hrvaška

Revmatologija

Peter Mandl, Avstrija

Petra Šimac, Hrvaška

Za nagrade 9. International Medis Awards so se lahko potegovali zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1,500. Na natečaj je letos prispelo 238 prijav iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je ustrezalo 185 prijav.

Slavnostna podelitev nagrad bo letos 9. marca v Ljubljani.

Zmagovalcem na slavnostnem dogodku podelijo unikatni kipec Bodočnost (The Future), umetniško delo uveljavljenega kiparja Jakova Brdarja.