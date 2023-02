SP v alpskem smučanju: Svetovna prvakinja v smuku Švicarka Jasmine Flury, Ilka Štuhec 6.

Meribel/Freancija, 11. februar 2023 – Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju so se danes pomerile smučarke, in sicer smuku. Zmaga le Švicarka Jasmine Flury, ki je presenetila vse favoritinje in osvojila zlato medaljo. Srebrno medaljo je osvojila Avstrijka Nina Ortlieb, bronasta medalja gre prav tako v Švico, osvojila pa jo Corinne Suter.

Ilka Štuhec, ki je edina zastopala Slovenijo na današnji tekmi, ki so celo uvrščali med favoritinje, je zasedla le šesto mesto. No, Štuhečeva pa ni edina favoritinja, kije ostala praznih rok, to se je pripetilo tudi prvi smukačici letošnjega svetovnega pokala Italijanki Sofii Goggia (to sezono ima štiri zmage in eno drugo mesto), ki je v spodnjem delu naredila velike napake in celo ostala brez uvrstitve.

Jutri bodo nastopili moški, ki se bodo prav tako pomerili smuku. Sloveniji bodo zastopali Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik.

Spored 47. svetovnega prvenstva v francoskem Courchevelu in Meribelu:

Ponedeljek, 6. februar, Dobitnice medalj/kombinacija:1. F. Brignone (Ita) ; 2. W. Holdener; 3. R. Haaser

Torek, 7. februar, Dobitniki medalj/kombnacija: 1. A. Pinturault (Fra); 2. M. Schwarz (Avt); 3. R. Haaser (Avt)

Sreda, 8. februar, Dobitnice medalj/ super G: 1. Marta Bassino (Ita); 2. Mikaela Shiffrin (ZDA); 3. Kajsa Vickhoff (Lie) in Cornelia Hütter (Avt); 12. Ilka Štuhec (Slo)

Četrtek, 9. februar, Dobitniki medalj/ super G: 1. James Crawford (Kan); 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor); 3. Alexis Pinturault (Fra)

Sobota, 11. februar, Smuk (Ž): 1. Jasmine Flury (Švi); 2. Nina Ortlieb (Avt); 3. Corinne Suter (Švi)

Nedelja, 12. februar, ob 12.00: Smuk (M)

Torek, 14. februar, ob 12.00: Ekipna tekma

Sreda, 15. februar, ob 12.00: Paralelni veleslalom (M, Ž)

Četrtek, 16. februar, ob 10.00: Veleslalom (Ž), 1. vožnja/ob 13.30: druga vožnja

Petek, 17. februar, ob 10.00: Veleslalom (M), 1. vožnja/ob 13.30: druga vožnja

Sobota, 18. februar, ob 10.00: Slalom (Ž), 1. vožnja/ob 13.30: druga vožnja

Nedelja, 19. februar, ob 10.00: Slalom (M), 1. vožnja/ob 13.30: druga vožnja

Slovenska reprezentanca in nastopi naših tekmoval in tekmovalcev:

Ženska ekipa: Ilka Štuhec /smuk/super G – 12. mesto/kombinacija/; Ana Bucik /veleslalom/slalom/;Neja Dvornik/veleslalom(slalom/; Tina Robnik/veleslalom (ne bo nastopila, ker se danes, 7. februarja, med treningom težje poškodovala)/; Nika Tomšič /slalom/; Anja Oplotnik/slalom/

Moška ekipa: Žan Kranjec/veleslalom/slalom/; Štefan Hadalin/veleslalom/slalom/; Marti Čater/smuk/super G/kombinacija/; Miha Hrobat/ smuk/super G/kombinacija/; Tijan Marovt/slalom/; Nejc Naraločnik/ smuk/super G/kombinacija/; Rok Ažnoh/super G/kombinacija.

Za vse, ki ne boste uspeli svetovnega prvenstva spremljati v živo povezujem naslov – FIS, kjer lahko nastope alpskih smučark in smučarjev spremljate v živi preko njihove aplikacije /naložite si jo na svoj mobilni telefon./LN/