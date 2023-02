V Planico od jutri le še z veljavno vstopnico za tekmovanja ali z akreditacijo

Planica, 17. februar 2023 – Zaradi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ki se bo uradno začelo 21. februarja ter končalo 5. marca bo od 18. februarja, mogoče do prizorišča in naprej do doline Tamar le peš, in sicer iz Rateč, a mimo prizorišč le z veljavno vstopnico za tekmovanja ali z akreditacijo.

Zaradi spremenjenega prometnega režima je Planica že zdaj (to je že od, 12. februarja) nedostopna za osebna vozila. Morebitni obiskovalci doline Tamar v tednu pred začetkom tekmovanj, ki se bodo pod Poncami začela v sredo, 22. februarja, pa morajo parkirati v Ratečah. Prometni režim in s tem načinom dostopa do Tamarja se bo sprostil s koncem SP v Planici v nedeljo, 5. marca.

Kako bo promet potekal in do kod bodo dostopi do Planice in Tamarja možni, po pogojih začasne prometne ureditve, pa si lahko ogledate na tej AKTIVNI POVEZAVI

Velja opozoriti še na eno novost, povezano s prodajo vstopnic za prvenstvo. Od danes, 17. februarja, dalje so ob dnevnih vstopnicah – aktivna povezava za prodajo vstopnic – na voljo tudi popoldanske vstopnice. V organizacijskem komiteju so prepričani, da bo to prava izbira za marsikaterega ljubitelja smučarskih skokov, ki si bo želel ogledati le skakalno prireditev.In še nekaj pomembnih podatkov, ki jih velja poznati, če se boste Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 osebno udeležili.

Posebna ponudba za družine – Ker se organizatorji želijo, da bi si svetovno prvenstvo v Planici ogledalo čim večje število otrok s starši, so zanje pripravili posebne pakete vstopnic. Kakšne ugodnost ponujajo, si lahko ogledate na TEJ POVEZAVI . Naj zapišemo le še to, da gre za zanimive pakete, saj se cene le-teh začnejo že pri 24 evrih.

In še podatki kako do vseh vstopnic, kar je na voljo na tej povezavi: https://www.cts.eventim.si/campaign/planica2023

Program – Kaj in kdaj se bo kaj dodajalo na SP v Planici 2023 je opredeljeno s programom, ki ga za vse dni prvenstva najdete tej povezavi: https://www.planica2023.si/program

Lokalni prevozi – In še podatek o lokalnih brezplačnih prevozih z avtobusi do prizorišča svetovnega prvenstva v Planici – prikaz na tabeli spodaj./LN

Kako na SP – Kako z vlakom na v Planico /aktivna povezava/ – Vsi obiskovalci FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 bodo imeli v dneh od 22. do 26. 2. in od 28. 2. do 5. 3. možnost koriščenja brezplačnega povratnega prevoza z vlakom od kjerkoli v Sloveniji do Jesenic. Potniki bodo ob predložitvi veljavne vstopnice svetovnega prvenstva na prodajnih mestih Slovenskih železnic, kjer je to mogoče, ali na vlaku prejeli brezplačno vozovnico za vlak in vrednotnico za avtobus, ki ju je potrebno shraniti do povratka domov.