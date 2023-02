Vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil naj bi bila znova znižala; A res?

Ljubljana, 18. februar 2023 – Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati dvanajstega popisa osnovnih živil z dne 13. februarja 2023. Kot je zapisano na vladnem portali so rezultati analize pokazali, da se je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil znova znižala, ponovno pa je opaziti tudi zmanjšanje razlike med najcenejšimi košaricami trgovcev.

Zadnji popis naj bi tudi pokazal, da se je povprečna vrednost najcenejše košarice znižala še za slaba dva odstotka (2%) oziroma za 0,73 evra. Povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil je tako glede na celotno obdobje spremljanja cen (od 13. septembra 2022 do 13. februarja 2023), najnižja in znaša 39,57 evra.

Pri analizi najcenejše nakupne košarice po trgovcih so ugotovili, da se je razlika med najcenejšo in najdražjo v primerjavi z enajstim popisom (5,05 evra) občutno znižala in sedaj znaša le še 2,11 evra.

Prav tako naj bi se znižala razlika med najcenejšo in najdražjo vrednostjo najcenejše sadno zelenjavne košarice, zdaj ta zanaša 11,02 evra. Za dobre štiri odstotke (1,25 evra) se je v primerjavi z enajstim popisom znižala tudi povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave, v primerjavi s prvim popisom (24. 11. 2022) pa kar za več kot 14 odstotkov (4,55 evra).

Rezultati analize gibanja cen kažejo, kot piše na vladni spletni strani, da sta se v zadnjih dveh tednih podražila sir (za 6,31 odstotka) in mleko (manj kot odstotek), ceni sončničnega olja in jajc sta ostali nespremenjeni, v vseh ostalih kategorijah pa se je povprečna cena znižala.

Najbolj se je naj bi se pocenila moka (4,65 odstotka), sledijo ji piščančje meso (4,35 odstotka), krompir (2,73 odstotka), jabolka (2,15 odstotka), testenine (1,79 odstotka), jogurt (1,55 odstotka), svinjsko meso (1,31 odstotka) in goveje meso (1,22 odstotka). Kruh, maslo in sladkor so se pocenili za manj kot odstotek.

Še vedno je naj bi opaziti velike cenovne razpone znotraj kategorij izdelkov med posameznimi trgovci. Največje je mogoče zaslediti v kategorijah kruha, moke, sira, jabolk in testenin. Pri analizi so bile upoštevane redne cene brez popustov, razlike med najcenejšim in najdražjim izdelkom pri posameznem trgovcu pa so prikazane v odstotkih.

Opozoriti želijo tudi na razlike v cenah pri istem trgovcu. Ugotovili smo namreč, da so cene istih izdelkov v posameznih trgovinah istega trgovca lahko različne.

No, tako je zapisano na vladni spletni strani, kot jim – proti plačilu sporoča izvajalec – spletne strani Naša super hrana.

Ob vseh teh t. i. nižjih cenah v naši “vladni košarici” pa je zanimivo to, da se prebivalci slovenske obale in okolici posebej ne zmenijo za objave na spletno stran “Naša super hrana”, ampak prehrambne artikle mirno hodijo kupovat v Italijo. Razlog je preprost, in sicer zato, ker je v italijanskih trgovinah, iz seznama 15 osnovnih vladnih živil, tam cenejših kot pri nas. Vsi, ki se želite prepričati, da je res tako, morate skočiti do italijanskih trgovin tik ob meji, ker boste naše proizvode, kot so mineralno vodo, pivo sokove lahko kupovali ceneje kot v slovenskih trgovinah./LN/