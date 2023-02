Več kot 130 nastopajočih na otvoritveni slovesnosti na SP v nordijskem smučanju Planica 2023

Krajnska Gora/Planica, 19. februar 2023 – Še dva dni nas loči do začetka največjega športnega dogodka v zgodovini Slovenije SP v nordijskem smučanju Planica 2023. V Dolini pod Poncami je že vse pripravljeno, napovedujemo nepozaben športni in zabavni zimski spektakel. Kot sporoča Smučarska zveza Slovenije, bodo SP v nordijskem smučanju Planica 2023, ob športnikih, dopolnjevale znamenite slovenske glasbene skupine Laibach, Ansambel Saša Avsenika, DJ UMEK in več kot 130 nastopajočih.

Spektakularno se bo pričelo v torek, 21. februarja 2023, ko bo ob 20.23 na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori potekala otvoritvena slovesnost. Na otvoritveni slovesnosti bodo sodelovali svetovno znana in uveljavljena glasbena skupina Laibach, ansambel Saše Avsenika in svetovno znani glasbeni producent in DJ UMEK. Na odru jih bo spremljalo več kot 130 nastopajočih, zbrane pa bodo nagovorili Johan Eliasch, predsednik FIS Mednarodne smučarske in deskarske zveze, dr. Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije in Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenija in OK Planica. Slovesnost si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi na TVSLO 2.

Svetovno znana in uveljavljena glasbena skupina Laibach je za otvoritveno slovesnost pripravila skladbo, ki temelji na stari slovenski narodni pesmi ‘Oj, Triglav, moj dom’. Triglav kraljuje slovenskem gorskem svetu in je postal simbol Slovencev in tudi južnih Slovanov. Skladbo so priredili in posodobili v sodelovanju s producentskim in aranžerskim dvojcem Borisom Benkom in Primožem Hladnikom. K sodelovanju so povabili še plejado znanih glasbenikov – pevko Severo Gjurin, frontmena in pevca skupine Siddharta, Tomija Megliča, citrarko Ireno Anžič, tolkalko Petro Vidmar, člane Zbora Slovenske filharmonije in pihalno-trobilsko sekcijo Simfoničnega orkestra RTV Slovenije.

Pesem ‘Oj, Triglav, moj dom’ je pod psevdonimom ‘Slavin’ leta 1894 napisal duhovnik, pesnik in prevajalec Matija Zemljič. Leto kasneje je – prav tako duhovnik in veliki občudovalec najvišje slovenske gore – Jakob Aljaž to pesem uglasbil.

“Z odgovornostjo in častjo, se veselimo letošnje velike otvoritve Planice. Predstavili bomo del naše kulture in pokazali kako lepo je kadar na odru sodelujejo različne generacije,” je o glasbenem nastopu dejal Sašo Avsenik, vnuk Slavka Avsenika in sin Grega Avsenika, ki s svojim ansamblom uspešno nastopa po Evropi in izven nje. Njihovo družinsko glasbeno pot danes nadaljuje že tretja generacija.

“Izbrali smo skladbo iz Bohinja, kjer boste našo melodiko lahko slišali v klasični preobleki. Sledi valček Slovenija od kod lepote tvoje – saj se Slovenci zavedamo naše lepe dežele. Ne moremo mimo najslavnejše instrumentalne skladbe prejšnega stoletja – Na Golici – za to skladbo je bivši predsednik republike Borut Pahor dejal, da je ta skladba kot gumb do sreče. Za finale smo pa izbrali skladbo Planica, Planica. Moj star ata Slavko je bil pred svojo glasbeno kariero smučarski skakalec v takratni državni reprezentanci. Zaradi padca je smuči zamenjal za harmoniko. Kasneje je skokom in Planici posvetil zgoraj omenjeno pesem – do katere vsi obiskovalci Planice gojimo čustva in spomine. Živjo Planica 2023!!!,” obljublja Sašo Avsenik. Na odru se jim bo pridružil zborček Glasbene šole Bučar.

Ob glasbenih ritmih DJ UMEK-a, svetovno znanega producenta plesne glasbe in didžeja, bomo pozdravili nosilce nacionalnih zastav vseh sodelujočih reprezentanc iz 65 držav.

Glasbenim izvajalcem se bodo na odru pridružili tudi plesalci pod vodstvom Mihe Krušiča, plesalci folklorne skupine Emona, evropski in svetovni prvaki v hip hopu plesne šole Bolero in plesalci baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana.

Scenarista in režiser prireditve je Miha Krušič. Neposredni prenos lahko od 20. ure naprej spremljate na drugem programu Televizije Slovenija. Slovesnost bosta povezovala novinar Igor E. Bergant in TV voditeljica Bernarda Žarn.