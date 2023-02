Z Mednarodnim Karnevalfestom je 63. Kurentovanje doseglo vrhunec

Ptuj, 19. februar 2023 – V organizaciji Zavoda za turizem Ptuj, skupaj z Mestno občino Ptuj ter Javnimi službami Ptuj, je 63. Mednarodni Karnevalfest upravičil sloves največje pustno-karnevalske prireditve v Sloveniji in širši regiji, na kateri so ob najbarvitejših karnevalskih skupinah ter kurentih in korantih nastopili še tradicionalni pustni liki iz štirih tujih držav.

Na karnevalski povorki se je skozi mesto Ptuje tokrat podalo 68 pustnih skupin oz. več kot 2.600 udeležencev, od tega 33 skupin kurentov in korantov ter 4 mednarodne skupine iz Nemčije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Bolgarije. Letošnje povorke sta se udeležili dve ptujski osnovni šoli, kar priča o vpetosti pustnega časa v vse generacije tega okolja.

Kot sporočajo organizatorji je bila povorka najbolj obiskana prireditev Kurentovanja 2023, saj si jo je ogledalo več kot 40.000 obiskovalcev iz celotne Slovenije in tujine, kar pomeni več kakor podvojeno število prebivalcev Ptuja.

Po predstavitvi avtohtonih likov iz Slovenije in tujine je karnevalsko vzdušje v slovenskem najstarejšem mestu doseglo vrhunec, saj se je s svojimi domišljenimi kreacijami predstavilo enajst skupin karnevalskih mask, ki so se potegovale za nagrade.

Ocenjevalno žirijo so letos sestavljali Mitja Gjurašek in Sanja Veličković, oba modna kreatorja, ter zgodovinarka Marija Hernja Masten: »Letos se je prijavilo v tekmovalni del 10 skupin. Komisija v sestavi Mitja Gjurašek, Sanja Veličković in jaz je imeli težko delo, kajti vse skupine, ki pridejo na Ptuj, so zmeraj zelo lepe. Izdelane imajo prelepo koreografijo in je v bistvu zelo težko določiti tistega najboljšega. Seveda ocenjujemo zmeraj po štirih kategorijah, to je izvirnost, izdelava mask, njihov nastop in številčnost. Komisija je na koncu po seštevku točk do 5 določila, da dobijo tretje mesto Črički z 51 točkami, Indijska poroka drugo mesto s 57 točkami in Šumarji, 58 točk, prvo mesto.«

63. Kurentovanje na Ptuju se bo zaključilo na pustni torek, ko bo mesto zaživelo v pustnem utripu že od 12. ure dalje. Protokol s predajo oblasti in pokopom pusta sledi ob 17. uri pred Mestno hišo.