Na dnevnih poteh smo v Sloveniji več kilometrov prevozili z avtomobili na dizelsko gorivo kot s tistimi na bencin

Ljubljana, 23. februar 2023 – Na poteh, ki so jih prebivalci Slovenije opravili z osebnimi vozili, je bilo 59 % razdalj prevoženih z dizelskimi in 37 % z bencinskimi avtomobili. Prebivalci so v povprečju opravili po 2,2 poti na dan – najmanj v posavski statistični regiji (1,9 poti) in največ v osrednjeslovenski (2,7 poti).

Od vseh razdalj, opravljenih z avtomobili, 1 % prevožen na elektriko

Prebivalci Slovenije (15–84 let) so v letu 2021 na svojih vsakodnevnih poteh opravili 11,5 milijarde kilometrov – 6 % manj kot leta 2017. 85 % (9,7 milijarde) kilometrov je bilo prevoženih z avtomobilom.

Konec leta 2021 je bilo v Sloveniji registriranih 1,2 milijona avtomobilov – 51 % na dizelsko in 47 % na bencinsko gorivo, 0,5 % pa na električni pogon. Na svojih dnevnih poteh so prebivalci Slovenije z dizelskim avtomobilom premagali 59 % razdalj in z bencinskim avtomobilom 37 % razdalj. Z električnimi avtomobili je bil prevožen 1 % razdalj.

Največ poti zaradi nakupovanja začetih med 10. in 11. uro

Prebivalci Slovenije so se na 16 % svojih dnevnih poti odpravili zaradi nakupovanja. Te poti so se največkrat začele med 10. in 11. uro, po jutranji konici zaradi odhoda na delo ali v šolo. Prosti čas je bil namen 36 % poti; te so se najpogosteje začele med 17. in 19. uro.

Prebivalci dnevno najbolj mobilni v goriški statistični regiji, najmanj v posavski

Delež prebivalcev, ki so bili dnevno mobilni (v dnevu so opravili vsaj eno pot), je bil največji v goriški statistični regiji, 80-odstoten, najmanjši pa v posavski, 67-odstoten. Na ravni države je bilo dnevno mobilnih 76 % prebivalcev.

V posavski regiji je prebivalec na dan opravil po 1,9 poti, v osrednjeslovenski pa 2,7 poti. Povprečje na ravni države je bilo 2,2 poti na dan.

98 % dnevnih poti so prebivalci Slovenije opravili v državi – le 2 % poti sta se začela ali končala zunaj nje. Delež poti, ki so potekale le na območju posamezne statistične regije, je bil največji v podravski (87 %), najmanjši pa v zasavski regiji (66 %)./Vir: SURS/