Tretjina prenočitev turistov v Sloveniji v gorskih občinah

Ljubljana, 26. februar 2023 – V prvem mesecu letos so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 277.000 prihodov turistov in okoli 781.000 njihovih prenočitev. To je bilo za 38 % več kot leto prej in približno odstotek več kot leta 2020. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora, Piran in Bohinj.

Tujih turistov skoraj toliko kot pred epidemijo, domačih več

Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih skoraj 177.000. Ustvarili so približno 484.000 prenočitev (3 % manj kot pred tremi leti oz. 68 % več kot lani), največ v občini Ljubljana.

Domači turisti so prispevali 38 % vseh prenočitev, največ jih je bilo v občini Kranjska Gora. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 100.000 njihovih prihodih in nekaj manj kot 297.000 prenočitvah; to je bilo za 7 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta in za 8 % več kot v 2020.

Največ tujih turistov iz Hrvaške in Italije

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Hrvaške, 108.800 oz. 23 % vseh. Največkrat so prenočili v občini Kranjska Gora. Sledili so turisti iz Italije (19 %), Srbije (9 %) in Avstrije (8 %).

Občina Maribor med najbolj obiskanimi

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah je bilo ustvarjenih 34 % vseh prenočitev, največji delež med njimi je imela Kranjska Gora. Sledile so zdraviliške občine (29 % vseh prenočitev), Ljubljana (14 %) in mestne občine (8 %). Maribor je bil po deležu prenočitev med vsemi občinami na 7. mestu, po prenočitvah tujih turistov pa tretji./LN/Vir: SURS/

Več kot polovica turističnih prenočitev v hotelih

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (436.500 prenočitev oz. 56 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (22 %).

Prenočitve turistov, Slovenija

Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija

Prihodi turistov Prenočitve turistov I 2023 I 2023

I 2022 I 2023 I 2023

I 2022 število indeks število indeks Skupaj 277.025 148,5 780.694 138,3 Domači 100.099 108,2 296.905 107,4 Tuji 176.926 188,1 483.789 167,9 iz Hrvaške 40.980 156,0 108.849 140,8 iz Italije 38.021 340,9 93.315 338,7 iz Srbije 13.672 210,1 45.682 186,2 iz Avstrije 14.884 193,4 36.462 195,0 iz Madžarske 7.747 122,7 23.464 123,8

Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, Slovenija