SPIRIT Slovenija opozarja, da se rok za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize izteče 28. 2. 2023 opoldne

Ljubljana, 27. februar 2023 – SPIRIT Slovenija obvešča upravičence, da se rok za oddajo vlog po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) izteče jutri, v torek, 28. 2. 2023, opoldne, ko se bo aplikacija zaprla in oddaja vlog pod nobenim pogojem ne bo več možna. Agencija upravičence poziva, naj podrobno preberejo napotke za pripravo in oddajo vloge, pri tem pa jim je lahko v podporo tudi klicni center za tehnično pomoč. Na spletni strani so objavljeni tudi odgovori na vprašanja, posebej izpostavljenih pa je 10 najpogostejših vprašanj.

Povezava do aplikacije za oddajo vlog: https://jrp.spiritslovenia.si/

Upravičencem je pri registraciji in prijavi v aplikacijo za oddajo vlog v pomoč klicni center za tehnično pomoč, in sicer na naslednji številki 051 277 880, danes do 17. ure in jutri do 12. ure, ko se aplikacija zapre. Prav tako so strokovni svetovalci upravičencem na voljo preko spletne pošte za tehnična vprašanja na naslovu spirit.energenti@gmail.com ter za vsebinska vprašanja na naslovu energenti2023@spiritslovenia.si. SPIRIT Slovenija opozarja, da do pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize niso upravičeni tisti mali poslovni odjemalci, ki imajo regulirano ceno za električno energijo skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije oziroma za zemeljski plin skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema. V prvi polovici leta do pomoči zaradi visokih cen električne energije niso upravičena mikro, mala in srednja podjetja, saj imajo ceno te do konca junija 2023 regulirano skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja.

A pozor! Ta podjetja morajo ŽE ZDAJ oddati vloge za pomoč zaradi visokih cen električne energije za drugo polovico letošnjega leta oziroma vloge za celo leto zaradi visokih cen zemeljskega plina in tehnološke pare. Rok je zanje enak kot za vse ostale, torej 28. februar 2023, do 12. ure.

Poleg tega agencija obvešča upravičence, ki želijo umakniti vlogo, da to v skladu z 8. odstavkom 12. člena ZPGOPEK lahko storijo izključno preko spletne aplikacije, in sicer najkasneje do 8. 3. 2023, do 12. ure.

Na spletni strani SPIRIT Slovenija so zbrane vse potrebne informacije, vezane na pomoč gospodarstvu, vključno z odgovori na vprašanja, ki jih zastavljajo upravičenci.

Seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj je na voljo tukaj.