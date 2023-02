Kako prinesti denar v Rusijo v letu 2023

Moskva, 27. februar 2023 – Družbe Visa, MasterCard in American Express so leta 2022 v Rusiji ustavile poslovanje, zato v Rusiji ni mogoče plačevati s kreditnimi karticami, izdanimi v tujini. Spodaj je nekaj zakonitih načinov za lažje upravljanje osebnih financ, ko ste v Rusiji.

Omejitev v višini 10.000 dolarjev

Eden od načinov, kako prinesti denar v Rusijo, je, da ob prihodu v Rusijo s seboj fizično prinesete gotovino. V nasprotju s splošnim prepričanjem je v državo mogoče prinesti poljubno količino gotovine, saj ruska vlada ne omejuje priliva tuje valute.

Če pa znesek presega 10.000 dolarjev [v katerikoli valuti ali potovalnih čekih], ga mora lastnik prijaviti na ruski carini. Prijaviti je treba celoten znesek in ne zneska, ki presega 10.000 evrov. Pomembno je opozoriti, da imajo lahko nekatere države v EU lastne omejitve glede zneska evrov, ki ga je mogoče vnesti v Rusijo.

Za tiste, ki potujejo redkeje, bi bilo bolje, če že vnaprej prinesejo čim več gotovine, saj je to trenutno najlažji in najcenejši način, kako prinesti denar v Rusijo.

“Vedno lahko prinesem nekaj gotovine [iz ZDA] in jo položim [v Rusiji], vendar bo letenje sem in tja, da bi položil 10.000 dolarjev, zelo drago, saj let do Moskve ni zelo poceni,” pravi David Dawidowicz, ameriški državljan, ki redno potuje v Rusijo.

Vendar pa tukaj obstaja en problem. Od 22. februarja je nezakonito odnesti tujo valuto iz Rusije, če skupni znesek presega 10 000 dolarjev po menjalnem tečaju, ki ga določi Ruska centralna banka na dan potovanja. Prepoved velja za vse vrste tujih valut: ameriški dolarji, evri, britanski funti itd. Omejitev velja tudi za potovalne čeke in vrednostne papirje, kot so fizične obveznice. Ruski rublji so izvzeti iz prepovedi.

Upoštevajte, da lahko tisti posamezniki, ki so v Rusijo prinesli tujo valuto in so jo prijavili na ruski carini, to valuto tudi odnesejo iz države, tudi če znesek presega 10.000 USD, vendar le, če obstaja potrdilo, ki ga izda ruska carina in v katerem je navedeno, da je denar dejansko najprej uvozila ista oseba. Pri prečkanju meje z večjim zneskom je nadvse pomembno, da imate vsa dokazila, saj lahko nezakonit poskus iznosa več kot 10.000 dolarjev iz Rusije pomeni kaznivo dejanje, ki se lahko konča z zaporno kaznijo.

Poleg tega je treba pri izstopu iz Rusije na carini prijaviti znesek izvožene (odnešene) valute, ki presega protivrednost 3.000 dolarjev. To pravilo velja za celoten znesek izvožene valute in ne le za del, ki presega 3.000 dolarjev.

Tuji državljani lahko v ruski banki odprejo bančni račun, na katerega lahko položijo denar, ki so ga prinesli s seboj.

Odvisno od banke se lahko zahtevani dokumenti razlikujejo, vendar najpogosteje vključujejo potni list, notarsko overjen prevod njegove prve strani in rusko telefonsko številko.

“Moramo pridobiti ime imetnika kartice v cirilici iz uradnega dokumenta. Vizum bo zadostoval, saj je na njem ime osebe zapisano v cirilici. Če tuji državljan nima vizuma, bi moral imeti notarsko overjen prevod potnega lista,” je povedal uslužbenec ene od ruskih bank v zasebni lasti.

Preje omenjeni ameriški državljan David Dawidowicz je povedal, da kot ameriški državljan ni mogel odpreti bančnega računa v ruski državni banki, zato se je moral obrniti na zasebno banko. Vendar je zaposleni v eni od podružnic banke v državni lasti za Russia Beyond povedal, da ne bi smelo biti nobenih ovir, ki bi tujca ovirale pri odprtju računa v banki. Po besedah zaposlenega lahko državljan katere koli države odpre bančni račun na svoje ime, če predloži zgoraj navedene dokumente.

Čezmejni prenos sredstev je mogoče opraviti prek banke, ki podpira prenose prek sistema SWIFT. Nekatere ruske banke so bile izključene iz sistema SWIFT, vendar so nekatere ohranile možnost prejemanja sredstev iz tujine prek tega sistema. Ali vaša lokalna banka omogoča prenose denarja v Rusijo prek sistema SWIFT, je treba ugotoviti v vsakem posameznem primeru, saj lahko različne banke v različnih državah glede tega določijo svoja pravila.

Običajno se uporablja fiksna provizija ali prilagodljiva provizija v višini od 1 do 5 odstotkov. Prenos denarja prek sistema SWIFT lahko traja od dva do sedem dni. Najvišji znesek za prenos lahko omeji le banka pošiljatelja, saj ruske banke ne postavljajo omejitev za sredstva, ki prihajajo iz tujine.

Upoštevajte, da lahko lastniki ruskih bančnih računov dvignejo le do 10.000 dolarjev (ali protivrednost v evrih), razen če so položili tujo valuto pred 9. marcem 2022. Prejemniki, ki so na ruske bančne račune položili tuje valute po tem datumu, bodo presežek prejeli v rubljih.

Skrite alternative

Za pošiljanje denarja iz tujine v Rusijo je mogoče uporabiti nekatere storitve, ki ponujajo mednarodna denarna nakazila. Storitve Western Union, Wise, MoneyGram in TransferGo sicer ne podpirajo več takšnih prenosov v Rusijo ali iz nje, vendar je na voljo nekaj alternativ. Na primer, storitve, kot so Koronapay, Unistream in Contact, so še vedno na voljo ljudem za pošiljanje denarja v Rusijo iz večine evropskih držav.

Obstajajo tudi drugi, manj opazni načini pošiljanja denarja v Rusijo iz tujine, ki bi lahko tujim državljanom prišli prav v skrajnih primerih.

Ameriški državljani v Rusiji lahko sredstva nakažejo prek Ministrstva za zunanje zadeve ZDA s pomočjo lokalnega veleposlaništva. Vendar je za to možnost treba stopiti v stik z ustreznim veleposlaništvom in zaprositi za pomoč za vsak primer posebej, pri čemer rezultati niso zagotovljeni.

Kriptovaluta lahko predstavlja alternativo za mednarodni prenos sredstev v času, ko številni sistemi za prenos denarja, kot je Western Union, ne podpirajo več prenosa sredstev v Rusijo. Ta metoda zahteva določeno stopnjo tehnološke spretnosti na strani pošiljatelja in prejemnika sredstev.

No, tu je le nekaj nasvetov, kako prinesti (LEGALNO!) denar v Rusijo v letu 2023. (Prav pa je, da se daste podrobneje podučiti na ruskih veleposlaništvih, če že morata odpotovati v Rusijo – več, kaj morajo in kako lahko v Rusijo potujejo slovenski državljani, pa najdete na tej AKTIVNI POVEZAVI). LN/Vir: Russia Beyond