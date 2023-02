V Cankarjevem domu danes premiera lutkovno-glasbene predstave Plastonci

Ljubljana, 28. februar 2023 – Peter Kus je skladatelj, lutkovni režiser, izdelovalec inštrumentov in pedagog. Ustvarja avtorske predstave, v katerih raziskuje območje, kjer se križata glasba in lutkovno gledališče. S Cankarjevim domom je že vrsto let zapleten v številne ustvarjalne procese, tokrat pa bo s projektom Plastonci za mlado (že od 6. leta naprej) občinstvo nagovoril z okoljevarstveno tematiko.

In to bo storil skupaj s soustvarjalci, in sicer danes, 28. februarja, ob 18. uri v Kosovelovi dvorani, kjer bo ljubljanska premiera lutkovno-glasbene predstave Plastonci z naslovom »Neživi odpadki so še kako živi.«

Predstava je namenjena spodbujanju k razmisleku, da je vedno večja količina plastike v okolju, ki je privedla do razvoja hibridnih oblik življenja, v katerih se narava prepleta z umetnimi odpadki. S plastičnimi vrečkami ovešena drevesa in grmovje, z mikroplastiko prepojeni vodni organizmi ali okameneli plastični konglomerati na morskih obalah so le nekateri izmed pojavov, ki kažejo na novo obdobje v antropogenem razvoju našega planeta.

Lutkovno-glasbena predstava Plastonci te prikazni sodobnega življenja nadgradi v fantazijsko ekološko pripoved, namenjeno mlademu občinstvu, v Kateri se oziramo na čas, ki ga ljudje pravkar živimo, in usodo, ki nas čaka.

Sredi oceana, da leč od ljudi, je iz plavajočih plastičnih smeti nastal otok, kjer so se sčasoma razvila nenavadna bitja, plastonci. V zgodbi spremljamo prigode dveh mladih plastonskih junakov, Čapija in Plastka, ki se sprašujeta o svojem nastanku in soočata s problemi, ki ogrožajo prihodnost njunega otoka. Zgodba je uprizorjena z lutkami in izvirnimi glasbenimi inštrumenti, zgrajenimi iz odpadne plastike. Predstava ponudi izhodišča za lutkovno in glasbeno ustvarjanje mladih ter razmislek o žgočih ekoloških in družbenih vprašanjih našega časa.

Avtorja besedila: Peter Kus, Tery Žeželj

Režiser, avtor glasbe in izvirnih inštrumentov: Peter Kus

Igralci in glasbeniki: Urša Kavčič, Martin Mlakar in Lola Mlačnik

Avtor likovne podobe: Gregor Lorenci

Dramaturginja: Tery Žeželj

Koreografka: Alicia Ocadiz

Kostumograf: Iztok Hrga

Avtorica videa: Sara Bezovšek

Izdelovalci lutk in rekvizitov: Gregor Lorenci, Neva Vrba,Aleksander Andželović, Taeko Yoshida

Izdelovalca glasbenih inštrumentov: Peter Kus in Primož Mihevc

Koprodukcija: Lutkovno gledališče Maribor, Cankarjev dom in Kuskus

Cena vstopnice: 7,50 EUR za osebo/ATS./Foto: press CD – Avtorica fotografije Nada Žgank.