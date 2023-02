Inflacija v Sloveniji na letni ravni 9,3-odstotna, na mesečni 0,7-odstotna

Ljubljana, 28. februar 2023 – Največji vpliv na rast cen življenjskih potrebščin v zadnjem letu je imela dražja hrana (za 18,3 %). Večji vpliv so imele tudi podražitve izdelkov ter storitev za rekreacijo in kulturo (za 9,6 %). Na mesečno inflacijo pa so najbolj vplivale podražitve počitniških paketov (za 8,6 %).

Letna inflacija 9,3-odstotna

Na letni ravni smo imeli 9,3-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 6,9-odstotno).

Cene blaga so se v povprečju dvignile za 10 %, cene storitev pa za 7,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12,2 %, trajno blago za 7,7 % in poltrajno blago za 3,7 %.

Največji vpliv (2,8 odstotne točke) na inflacijo je imela dražja hrana (za 18,3 %). Najbolj so se podražili sladkor (za 51,2 %), sveže posneto mleko (za 38,3 %) in drugo jedilno olje (za 37,7 %). Za 9,6 % višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so prispevale 1 odstotno točko. Po 0,7 odstotne točke so k letni inflaciji dodale podražitve trdih goriv (za 72,4 %) in gostinskih storitev (za 13,0 %). Višje cene raznovrstnega blaga in storitev (za 7,0 %) so imele 0,5 odstotne točke vpliva, po 0,4 odstotne točke pa podražitve gospodinjskega pohištva (za 15,5 %) in novih avtomobilov (za 10,8 %).

V enem letu se je za 9,0 % pocenila elektrika in inflacijo ublažila za 0,4 odstotne točke.

Mesečna rast cen 0,7-odstotna

Cene so bile v povprečju za 0,7 % višje kot v mesecu pred tem. Podražitve počitniških paketov za 8,6 % so inflacijo dvignile za 0,3 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k mesečni rasti cen dodale še podražitve zelenjave (za 5,2 %), bencina (za 4,6 %), kruha in izdelkov iz žit (za 3,1 %) ter gospodinjskega pohištva (za 2,3 %). Druge mesečne podražitve so imele 0,2 odstotne točke vpliva.

Po 0,1 odstotne točke so k znižanju mesečne inflacije prispevale pocenitve trdih goriv (za 8,1 %) ter oblačil in obutve (za 1,2 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 9,4-odstotna (februarja lani 7,0-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,6-odstotna.

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 10,1 %, cene storitev pa za 7,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12,9 %, trajno blago za 5,7 % in poltrajno blago za 3,5 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU januarja 8,6-odstotna (mesec prej 9,2-odstotna) in v državah članicah EU 10,0-odstotna (mesec prej 10,4-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (5,8-odstotna), najvišja na Madžarskem (26,2-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 9,9 %./Vir: SURS/

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija

II 2023

II 2022 II 2023

I 2023 II 2023

XII 2022 I–II 2023

I–II 2022 II 2023

Ø 2015 Skupaj 109,3 100,7 100,9 109,7 121,56 01 Hrana in brezalkoholne pijače 118,3 101,2 103,3 118,8 138,89 02 Alkoholne pijače in tobak 109,1 100,5 104,4 109,1 123,55 03 Oblačila in obutev 101,8 98,8 90,1 102,8 96,60 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo 107,9 99,5 99,3 109,5 134,98 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj 112,2 101,3 102,4 112,2 124,55 06 Zdravstvo 105,4 99,4 98,9 105,1 115,16 07 Prevoz 106,0 101,0 99,2 106,0 112,52 08 Komunikacije 102,1 99,7 100,6 102,3 103,83 09 Rekreacija in kultura 109,6 103,5 105,6 109,8 113,45 10 Izobraževanje 102,0 100,6 100,7 101,7 115,47 11 Restavracije in hoteli 111,3 99,7 102,0 111,7 131,63 12 Raznovrstno blago in storitve 107,0 100,5 101,4 106,9 119,31 Blago 110,0 100,5 100,3 110,5 121,49 Storitve 107,8 100,9 102,1 107,9 121,77

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija

II 2023

II 2022 II 2023

I 2023 II 2023

XII 2022 I–II 2023

I–II 2022 II 20231)

Ø 2015 Skupaj 9,4 0,6 0,5 9,7 122,22 01 Hrana in brezalkoholne pijače 18,9 1,4 3,6 19,2 138,82 02 Alkoholne pijače in tobak 9,1 0,5 4,3 9,0 123,42 03 Oblačila in obutev 1,4 -1,3 -10,5 2,8 95,00 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo 9,9 -0,6 -1,0 11,7 138,10 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj 10,1 1,0 1,9 10,2 119,70 06 Zdravstvo 6,2 -0,3 -1,7 5,7 118,82 07 Prevoz 5,1 1,2 -1,4 5,0 113,80 08 Komunikacije 0,4 -0,1 0,8 0,4 102,11 09 Rekreacija in kultura 8,1 2,0 3,3 8,0 113,86 10 Izobraževanje 2,0 0,5 0,5 1,8 114,19 11 Restavracije in hoteli 11,6 -0,2 1,2 12,0 133,57 12 Raznovrstno blago in storitve 7,8 0,6 1,7 7,6 119,69 Blago 10,1 0,7 0,1 10,6 120,89 Storitve 7,8 0,4 1,2 7,7 123,37

1) Indeksi.