Prenosi evrolige in evropskega pokala še naslednjih pet let pri Telemachu

Ljubljana, 1. marec 2023 – Iz Telemach Slovenija sporočajo, da bodo njihovi uporabniki lahko še naslednjih pet sezon spremljali elitno evropsko klubsko košarko na programih Sportkluba. United Media, vodilna medijska družba v jugovzhodni Evropi, in družba Euroleague Basketball sta namreč podpisali novo petletno pogodbo za prenose dveh najmočnejših evropskih klubskih tekmovanj, in sicer evrolige (Turkish Airlines EuroLeague) in evropskega pokala (7DAYS EuroCup).

Ob tem dodajo, da so (naj bi bili p.p.) najboljši košarkarski klubi v Evropi (Real Madrid, Barcelona, Anadolu Efes, Panathinaikos, Olympiakos …) in regiji (Cedevita Olimpija, Partizan, Crvena zvezda …) zagotovilo za spremljane ene najbolj priljubljenih športnih panog tako v Sloveniji kot v svetu.

»Zelo ponosni in veseli smo, da bomo Telemachovim uporabnikom še naprej nudili vse najboljše, kar premore evropska košarka, tudi prenose najuspešnejšega slovenskega košarkarskega kluba, Cedevite Olimpije. Kot vemo, gre za enega najbolj popularnih športov, za nas pri Telemachu pa je še toliko pomembnejši, saj kot generalni sponzor podpiramo slovensko košarko že več kot 17 let. Našim uporabnikom bomo tako še naprej nudili nadvse pester nabor različnih športnih panog in s tem skrbeli za kar najboljšo uporabniško izkušnjo,« je dejal Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemach Slovenija.

Ob tem dodajajo, da vsi ljubitelji košarke lahko pri Telemachu spremljajo tekme evrolige in evropskega pokala kjerkoli v Sloveniji v paketih EON in Total TV./LN/press Telemach Slovenija/