Cankarjeva založba na knjižne police postavila nov sveženj knjig iz zbirke Moderni klasiki

Ljubljana, 1. marec 2023 – Pri Cankarjevi založbi je minuli teden bil predstavljen nov sveženj knjig iz zbirke Moderni klasiki. Ljubiteljem dobrega branja je odslej na voljo nekaj zanimivih knjig, in sicer: Čas iz druge roke Svetlane Aleksijevič v prevodu Veronike Sorokin in s spremno besedo Nike Kovač, Natura morta: rimska novela Josefa Winklerja v prevodu Štefana Vevarja in s spremno besedo Amalije Maček ter Prevoz Andrzeja Stasiuka v prevodu in s spremno besedo Jane Unuk. Med domačimi avtorji je na voljo prvenec Tanje Špes Nedaleč stran, zbirko S poti je obogatila knjiga Firence, občutljiv primer Davida Leavitta v prevodu Staše Grahek, izšel pa je tudi nov roman Benedicta Wellsa Hard land v prevodu Neže Božič.

Roman Čas iz druge roke beloruske pisateljice Svetlane Aleksijevič je kronika padca Sovjetske zveze. Prvoosebne, odkrite in pretresljive pripovedi s številnimi zastranitvami, ki so lahko celo življenje, premolki in tokom misli, ki bralca odnese s sabo, tvorijo nekakšen kolektivni roman, ki je obenem ustna zgodovina Sovjetske zveze in komunizma. Knjigo je prevedla Veronika Sorokin, spremno besedo pa je napisala Nika Kovač.

V knjigi Natura morta: rimska novela se na rimski tržnici Piazza Vittorio Emmanuelle pred vrati Vatikana odvija vsakodnevno, nebrzdano življenje. V noveli, ki prav res učinkuje kakor slika kakšnega baročnega mojstra, se usodno prepletata erotika in smrt. Mikroskopski opisi enega največjih avstrijskih pisateljev Josefa Winklerja bralca ne le prestavijo v kraj in čas z vsemi čuti, ampak so kar pripoved sama. Spremno besedo je napisala Amalija Maček.

Roman Prevoz Andrzeja Stasiuka se dogaja junija 1941 na zaspanem poljskem podeželju ob reki Bug – na enem bregu reke Nemci, na drugem bregu Rusi. Zgodovinske dogodke s sedanjostjo povezuje prvoosebni pripovedovalec, popotujoč po teh krajih v spremstvu molčečega očeta, ki mu ni nikoli pripovedoval o vojni, čeprav jo je prav tu doživel kot otrok. Prevod in spremna beseda sta delo Jane Unuk.

Avtor David Leavitt se v knjigi Firence, občutljiv primer po ulicah omenjenega mesta premika med sedanjostjo in preteklostjo ter osvetljuje, zakaj se je v njem naselilo toliko umetnikov in zakaj se je za zidovi zgodilo toliko škandalov. Avtor opiše tudi manj znane epizode, povezane z znamenitim Michelangelovim Davidom, pa tudi z gradnjo začasnih mostov med drugo svetovno vojno. Knjigo je prevedla Staša Grahek.

Roman Hard land mladega nemško-švicarskega pisateljica Benedicta Wellsa je tenkočuten in doživet hommage osemdesetim, pa tudi klasičnim filmom o odraščanju, kakršna sta The Breakfast Club in Stand By Me. Knjiga za vse tiste, ki bi radi znova doživeli poletja svoje mladosti. Prevedla jo je Neža Božič.

Domači prvenec Tanje Špes Nedaleč stran pasestavljajo kratke zgodbe z elementi znanstvene fantastike, antiutopije, kriminalke in grozljivke, temelji pa ostajajo trdno v psihološkem realizmu. Ena osrednjih tem je spomin – to, kako določa našo individualno identiteto in kako nas povezuje z drugimi. To je kratkoprozna zbirka, ki ne napoveduje le prihodnosti, ampak tudi nov in samosvoj literarni glas.

Zdaj veste, kaj je Cankarjevi založbi položila na knjižne police, torej se ve, kaj lahko izberete, če ste ljubitelji branja in knjige. No je, prav tako, da ste, saj se ve, da dobra knjiga še vedno bolj polni one vijuge tam zgoraj drugače, kot “hitroprstne” vsebine na vašem mobilni, tablici ali računalniku. Da ne bo pomote, ne obnašamo se omalovažujoče do t. i. digitalnih knjig./Objavo in fotografije pripravila: Alenka T. Seme/