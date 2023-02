Stopnja brezposelnosti v Sloveniji pod 4 %

Ljubljana, 1. marec 2023 – Na slovenskem trgu dela smo zaznali izredno nizko stopnjo brezposelnosti. V zadnjem četrtletju lani je ta upadla pod 4 % kaže zadna statistična analiza SURS.

Ključne statistike raziskovanja so naslednji:

– 35.000 brezposelnih oseb (6.000 manj kot v četrtletju prej);

– 982.000 delovno aktivnih oseb (14.000 manj);

– 3,5-odstotna stopnja brezposelnosti (za 0,5 odstotne točke nižja);

– 56,3-odstotna stopnja delovne aktivnosti (upad za 0,9 odstotne točke);

– 78,2-odstotna stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini 20–64 let.

Stopnja brezposelnosti še naprej upada

V opazovanem četrtletju je bilo brezposelnih 35.000 oseb. To je bilo za 15 % (6.000 oseb) manj kot v četrtletju prej in za skoraj četrtino (24 % oziroma 11.000 oseb) manj kot v istem obdobju pred enim letom.

Stopnja brezposelnosti je bila najnižja do zdaj, znašala je 3,5 %. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je bila nižja za 0,5 odstotne točke, v primerjavi z istim četrtletjem leto prej pa za 1,1 odstotne točke. Med moškimi je znašala 3,2 %, med ženskami pa 3,8 %. Pri obeh spolih je stopnja brezposelnosti v primerjavi s četrtletjem prej upadla – pri moških za 0,7 odstotne točke, pri ženskah pa za 0,3 odstotne točke.

Število delovno aktivnih v primerjavi z istim obdobjem leto prej približno enako

Med prebivalci Slovenije v zasebnih gospodinjstvih je bilo delovno aktivnih 982.000 oseb. Njihovo število je bilo približno enako kot pred letom dni. Tudi stopnja delovne aktivnosti je ostala enaka, 56,3-odstotna.

83 % delovno aktivnih je bilo zaposlenih v delovnem razmerju, 12 % jih je bilo samozaposlenih, 2 % delovno aktivnih sta opravljala študentsko delo, 3 % pa so delali v drugih oblikah dela ali pomagali na družinski kmetiji oz. v družinskem podjetju.

Stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini 20–64 let je bila 78,2-odstotna. Delež delovno aktivnih v tej starostni skupini je bil med moškimi za skoraj 8 odstotnih točk višji kot med ženskami.

Večina neaktivnih oseb so dijaki, študenti in upokojenci

V raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo neaktivne v starostni skupini 15–74 let delimo na tri kategorije, in sicer osebe, ki (i) želijo delati, vendar dela ne iščejo, (ii) iščejo delo, vendar ga niso pripravljene sprejeti v dveh tednih, in (iii) ne želijo delati, zato dela ne iščejo.

V opazovanem četrtletju je bilo takšnih 561.000 oseb, od tega 46 % moških in 54 % žensk. V primerjavi s četrtletjem prej se je število neaktivnih povečalo za 5 %. Med njimi je večina (96 %) tistih, ki ne želijo delati in zato dela ne iščejo. Četrtino teh so predstavljali dijaki in študenti, dve tretjini pa upokojenci./Vir:SURS/

Prebivalstvo po aktivnosti (v 1.000), Slovenija

VII–IX 2022 X–XII 2022 skupaj moški ženske skupaj moški ženske Prebivalci zasebnih gospodinjstev – skupaj 2.060 1.040 1.020 2.062 1.041 1.020 Aktivni 1.037 564 473 1.017 554 463 delovno aktivni 995 542 453 982 536 446 zaposleni 858 450 408 846 442 404 samozaposleni 116 83 34 117 86 31 pomagajoči družinski člani 21 10M 12 19 8M 10M brezposelni 42 22 20 35 18 18 Neaktivni 706 312 393 728 324 404 Mlajši od 15 let 317 163 153 316 163 153

Oznaka:

M – manj zanesljiva ocena – previdna uporaba

Nekateri seštevki se ne ujemajo zaradi zaokroževanja.