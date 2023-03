DeSUS bo začasno vodil Anton Rifelj, ki pa ga združevanje z Golobovim Gibanjem Svoboda trenutno ne zanima

Ljubljana, 3. marec 2023 – Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS je včeraj, po odstopu dosedanjega predsednika Ljube Jasniča, dobila začasnega predsednika, in sicer bo stranko do kongresa, ki naj bi bil po današnjih informacija šele januarja prihodnje leto, Anton Rifelj. Jasnič, ki je stranko DeSUS vodil od junija 2021 (ne prav uspešno – zelo neuspešno) je obrazložitvi medijem svoj odstop utemeljeval s tem, da je bil zadnje čase deležen kritik povezano z prodajo nepremičnin na Kersnikovi 6, kjer je imela stranka lastne prostore.

No, ker so v DeSUS-u že pred volitvami zašli v finančne težave, po fiasku na zadnji volitvah (zbral le 7.840 glasov – upokojencev je preko 600 tisoč), so prostore na Kersnikovi morali prodati, čeprav javnosti ni znano, kdaj so jih sploh kupili – če? Kako in komu so ji prodali, ter pod kakšnimi pogoji se natančno tudi ne ve. Ve pa se, da je bilo ob prodaji prostorov nekaj nejasnosti. Jasnič je včeraj za N1 zagotovil, da iz stranke odnesel niti centa in da ne dovoli, da bi ga prikazovali kot “največjo barabo”. Po njegovih besedah je dal z odstopom tudi možnost, da zadeve temeljito pregledajo. In prav je tako!

Naši viri pa pravijo, da je v stranki DeSUS poglavitna težava ta, ker se preostanek vodstva stranke, kolikor ga je še sploh ostalo, ni strinjalo, da bi se DeSUS »prodal« Golobu na takšen način, ko sta to storila – položajev željna – Alenka Bratušek in Marjan Šarec, ki sta svoji stranki SAB in LMŠ, zase in za svoje ožje privržence, »povezala« z Golobovo stranko Gibanje Svoboda.

Kot pravijo naši viri, se je zdaj že bivši predsednik DeSUS, Ljubo Jasnič potem, ko so se nanj 8. februarja 2023 obrnili Golobovi predstavniki – stranke Gibanja Svobode, in sicer s predlogom po možni združitvi, ta z njimi srečal naslednji dan 9. februarja, in sicer v prostorih DeSUS-a na Kresnikovi 6.

O razgovoru s predstavniki Gibanja Svoboda naj bi Jasnič poročal na sestanku IO DeSUS, dne 16. februarja 2023. Kot pravijo naši viri, naj bi mu bil podrobno obrazložen njihov predlog, da se v Gibanju Svoboda oblikuje Klub Seniorjev. Stranki DeSUS je bilo s strani predstavnikov Gibanja Svoboda (kdo so bili ti predstavniki Gibanja Svobode, ki so se sestali z Jasničem, podatek ni znan) ponujajo sodelovanja, in sicer ob izvedbi združitve obeh strank, in sicer to, da člani DeSUS (seveda kot predstavniki Kluba Seniorjev po združitvi) skrbeli za upokojence in starejše socialno ogrožene državljane.

Predstavljena naj bi mu bila tudi zasnova združitve, in sicer, da bi z združitvijo »pripojeni” DeSUS (po novem Klub Senior) k stranki Gibanje Svoboda, ta bil deležen naslednjih položajev in drugih ugodnosti:dobili bi državnega sekretarja v kabinetu PV, odgovornega za vprašanja starejših državljank in državljanov;

dobili bi koordinatorja vseh ministrstev in organov v sestavi, ki obravnavajo, načrtujejo in izvajajo politiko za starejše;

član »DeSUS«, ki bi deloval v poslanski skupini Gibanja Svoboda

urad za starejše, ki bi ga vodil član iz vrst »DeSUS«;

organi vodenja Kluba Seniorjev bi bilo predvsem iz vrst DeSUS-a (se razume ukinjenega DeSUS-a p. p.);

zagotovil bi se najem in uporaba sedanjih prostorov na Kersnikovi 6, skupaj s Klubom Mladih; s skupno administracijo in tehnično podporo;

zagotovila bi se tudi zaposlitev potrebnih strokovnih kadrov, Inštitut, programski projekti;

izdelala naj bi se študija za odločanje v DZ in v vladi;

Klub Seniorjev (to ime je delovnega značaja) bi razpolagal z lastnimi sredstvi in bi bil organiziran, kot pravna oseba (kako in na kakšen način Jasnič članom IO ni pojasnil) Jasnič naj bi ob tem izrazil prepričanje, da bo v prihodnje prihajalo do povezovanja in združevanja strank, saj se, kot je povedal, sedaj vidi, kaj pomeni strankarska razdrobljenost, ki se izkazuje v neučinkovitosti in posledično nezmožnosti vplivanja na zakonodajo, ki je v pripravi.

Ne glede na predstavljeno ponudbo Gibanja Svoboda, ki jo je članom IO predstavil Jasnič, so ti, kot pravijo naši zanesljivi viri, izrazili odklonilno stališče do združevanja z Golobovo stranko Gibanja Svoboda. In to predvsem iz razloga, ker jih je zmotil pristop, ki sta ga bili deležni s strani Gibanja Svoboda stranki Alenke Bratušek – SAB in Marjana Šarca – LMŠ.

Da naši viri držijo dokazuje današnja izjava Antona Rifelja, ki je prevzel vodenje DeSUS, ki je za STA povedal, da združevanje ne pride v poštev. V trenutku, ko bi se namreč združili, bi postali pozabljena stranka, je prepričan Rifelj.

Rifelj sicer napoveduje, da gre stranka naprej z novim programom, vizijo in statutom stranke. Kongresa, ki je bil načrtovan v marcu (25. marca – na katerem se je hotel za podpredsedniško mesto DeSUS potegovati tudi nekdanji član stranke SAB – po novem član DeSUS – Marko Bandelli ta je članom DeSUS še pred sestankom IO poslal svoj predstavitveni CV), ne bo, redni kongres bo po načrtih potekal januarja prihodnje leto./J. Temlin/.