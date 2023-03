Timi Zajc svetovni prvak na veliki skakalnici v Planici

Planica, 3. marec 2023 – Slovenija ima svetovnega prvaka v smučarskih skokih! To je Timi Zajc, ki je na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah - Planica 2023, in to pred nekaj tisoč gledalci (zanimivo - uradno naj bi jih bilo 8500) bil boljši od vseh svojih konkurentov (137,5 m/137,0 m 287,5 točke) in postal svetovni prvak in nosilec zlate medalje na veliki skakalnici.

Drugo mesto in srebrno medaljo je osvojil Japonec Rjoju Kobajaši (135,0 m/129,5 m 276,8 točke), tretje mesto in bronasto medaljo pa osvojil Poljak David Kubacki (129,0/ m135,0 m 276,2 točk)

Timi Zajc je četrti Slovenec, ki je postal svetovni prvak v smučarskih skokih. Pred njim je to uspelo v italijanskem Predazzu Franciju Petku leta 1991 (prav tako na veliki napravi - a še pod zastavo Jugoslavije) in Roku Benkoviču leta 2005 v Oberstdorfu (na srednji napravi) ter Emi Klinec leta 2021 v v Oberstdorfu.

Res je, da so svetovni prvaki, svetovni prvaki, zdaj jih imamo štiri, je pa res, da jo je Timi Zajc osvojil doma v NAŠI Planici.

In še največji dosežki Timija Zajca:

Olimpijske igre: 1. mesto, Peking 2022, srednja skakalnica, mešane ekipe;2. mesto, Peking 2022, velika skakalnica, ekipna tekma

Nordijsko svetovno prvenstvo: 1. mesto, Planica 2023, velika skakalnica; 3. mesto, Planica 2023, srednja skakalnica, mešane ekipe

Svetovno prvenstvo v poletih: 1. mesto, Vikersund 2022, ekipno; 2. mesto, Vikersund 2022.

In še dosežki preostalih treh naših skakalcev, ki so danes zastopali Slovenijo - 11. mesto je osvojil Anže Lanišek (125,5 m/133,0 m 263,1 točke), 16. mesto Žiga Jelar (126,5 m/128,5 m 251,8 točke in 21. mesto Domen Prevc (130,0 m/127,5 m 246,8 točke).

In še spored, kaj boste v Planici lahko spremljali do konca SP v nordijskih disciplinah - Planica 2023:

Sobota, 4. marec

Ob 10.30: Nordijska kombinacija (M), velika skakalnica (HS-138 m)

Ob 12.00: Smučarski teki, 30 km klasično (Ž) - skupinski štart

Ob 15.00: Nordijska kombinacija (M), tek, 10 km

Ob 16.30: Smučarski skoki (M), velika skakalnica (HS-138 m), ekipna tekma

Nedelja, 5. marec

Ob 12.00: Smučarski teki, 50 km klasično (M) - skupinski štart

Pa še to! Uradno bodo medalje današnjim dobitnikom - se razume tudi svetovnemu prvaku Timijo Zajcu - podeljene jutri, 4. marca, ob 20.23 v Kranjski Gori na prizorišču, ki nosi ime Trg prvakov - je na parkirišču Borovška cesta 96 (v bližini hotela Kompas).

Kaj se ve, morda celo tudi slovenski skakalni ekipi, ki bo jutri, 4. marca, ob 17. uri, nastopila na ekipni tekmi - na veliki skakalnici - v sestavi Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in Žiga Jelar./J.T./ATS/