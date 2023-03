SDS vložila interpelacijo o delu vlade

Ljubljana, 3. marca – Poslanci SDS so danes, 3. marca, v parlamentarni postopek vložili interpelacijo o delu vlade Roberta Goloba. Ko objavljajo na svoji spletni strani in posredovanem sporočilu za javnost želijo odgovor na vprašanje, v kakšni meri vlada uresničuje prisego, podano ob imenovanju v DZ.

Interpelacijo je poslanska skupina SDS vložila predvsem zaradi ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve in Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo ter drugih ravnanj, ki so v nasprotju z določili Ustave Republike Slovenije ali lastnimi zavezami vlade v koalicijski pogodbi.

Sporočajo, da ji moti, da je vlada Roberta Goloba od junija 2022 s svojimi ukrepi naredila veliko napak in da gredo njene odločitve v smer razgradnje naroda, družine, zasebne lastnine in svobodnega podjetništva. Vladi tudi očitajo razvrednotenje družine, razgradnjo zdravstvene oskrbe, grožnjo podjetnikom, znižanju plač v gospodarstvu z nižanjem splošne olajšave pri dohodnini, siromašenje velikega dela upokojenske generacije, napad na zasebno pobudo v vzgoji in izobraževanju.. itd.

Zaradi vsega navedenega se ključno vprašanje, na katerega naj odgovori interpelacijska razprava, glasi: »V kolikšni meri so Vlada Republike Slovenije in koalicijske partnerice od prisege naprej uresničevala ustavno prisego, ki so jo podali predsednik Vlade Republike Slovenije, ministrice in ministri v Vladi Republike Slovenije, da bodo spoštovali ustavni red, da bodo ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije?« /LN/SDS/