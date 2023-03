Pri DeSUS-u našli več argumentov več ZA, da se stranka »proda« Gibanju Svoboda, kot PROTI; Čudno pa je, da začasni predsednik govori nasprotno

Ljubljana, 7. marec 2023 – Samo v nekaj dneh potem, ko je Ljubo Jasnič, to se je zgodilo, 3. marca, podal nepreklicno izjavo, da zapušča predsedniški položaj stranke DeSUS iz osebnih razlogov (na zadnjih volitvah je DeSUS pod njegovim vodstvom zbral le 7.840 glasov volivk in volivcev – upokojencev pa je preko 600 tisoč) je stranka pod taktirko začasnega predsednika Antona Riflja, že včeraj, 6. marca, članstvu posredovala pregled argumentov ZA oz. argumente PROTI kaj storiti s stranko, ki pa je, kot vse kaže, vse bolj razpadajoča.

Novi predsednik stranke DeSUS Anton Rifelj, ki naj bi stranko vodil do januarja prihodnje leto, je včeraj za POP TV povedal, da ne vidi osnove, da bi se stranka, ki je stara 32 let pripojila (kot sta to storili stranki Alenke Bratušek – SAB in stranka Marjana Šarca – LMŠ) – enoletni stranki – se razume Gibanju Svoboda.

Ob tem pa je zanimivo, da so iz stranke DeSUS, še preden je Anton Rifelj za POP TV povedal, da priključitev ne pride v poštev, svojemu članstvu posredovali osnove, in sicer kateri argumenti so ZA, da se stranka priključi (»proda« za nekaj položajev) Golobovemu Gibanju Svoboda in kateri argumenti so PROTI.

Ko se prebere – argumente ZA in argumente PROTI, se zastavlja vprašanje, ali novi predsednik stranke DeSUS Anton Rifelj ne ve, kaj govori ali pa, da nekdo v stranki DeSUS že dela v nasprotju z njegovimi pogledi, ki jih je ta predstavil javnosti, da ne vidi osnove za umik stranke DeSUS s političnega prizorišča s priključitvijo le-te enoletni stranki Gibanju Svoboda.

To pa so argumenti ZA in argumenti PROTI za »prodajo« DeSUS Golobovemu Gibanju Svoboda (ti niso lektorirani in so takšni, kot so bili iz stranke posredovali članstvu, 6. marca 2023).

Utemeljive – argumenti ZA priključitev:

-nadaljevanje konsolidacije razdrobljenega političnega prostora

– povezovanje političnih strank, ki temeljijo na sorodnih načelih in vrednotah ter zasledujejo podobne programske cilje

– oblikovanje velike ti. catch all politične stranke, ki nagovarja večje število volivcev/k z različnimi političnimi agendami in s tem zvišuje možnosti za doseganje boljših volilnih izidov

– majhne možnosti, da DeSUS na naslednjih volitvah v Državni zbor doseže oziroma preseže volilni prag

– preprečitev, da izpraznjen politični prostor namesto DeSUS-a kot neparlamentarne stranke zasede ena od parlamentarnih opozicijskih političnih strank (tudi z uporabo novoustanovljenih NVO)

– oblikovanje »močne« politične agende skupne stranke na področju skrbi za starejše na zdravstvenem področju, pri dolgotrajni oskrbi, socialni varnosti, bivanju, pokojninah…, ki bo temeljila na medgeneracijski solidarnosti in zavezništvu

-ustanovitev avtonomne organizacije znotraj stranke z imenom Gibanje SVOBODA Seniorji

– Gibanje SVOBODA Seniorji samostojno določa svojo politiko in enakopravno sodeluje pri oblikovanju politike stranke.

– Gibanje SVOBODA Seniorji je pri oblikovanju mnenj, programa in politik ter sprejemanju odločitev avtonomna

– Gibanje SVOBODA Seniorji sestavljajo člani stranke in nečlani stranke: simpatizerji, člani drugih političnih strank

in posamezniki iz NVO. Seniorji imajo avtonomne organe, ki jih izvoli/imenuje sama: predsednik, podpredsedniki, generalni sekretar, izvršni odbor, nadzorni odbor. Ustanavlja lahko različna posvetovalne telesa. Ima tudi avtonomno lokalno mrežo oziroma lokalne odbore. Opomba: Gibanje Svoboda omenjenih organov, v kolikor se ji bo pripojil DeSUS, ne bo imenovala v polni sestavi z namenom, da se jim pridružijo bivši člani DeSUS.

-če do pripojitve ne bo prišlo, bodo člani DeSUS, ki bodo postali člani Gibanje SVOBODA Seniorji, zgolj ti. nečlani stranke, ki bodo delovali znotraj organizacije

– Gibanje SVOBODA Seniorji ima (omejeno) materialno oziroma finančno avtonomijo. Predsednik in generalni sekretar skrbita za materialno poslovanje organizacije v sodelovanju z generalnim sekretarjem stranke. Gibanje Svoboda Senior ima lastne prostore, ločene od stranke, ki jih bo delila z Gibanjem Svoboda Mladi (če bo prišlo do skupnega dogovora obeh organizacij v luči medgeneracijskega sodelovanja).

-Gibanje SVOBODA Seniorji bo imela neposreden vpliv na (so)oblikovanje ukrepov, politik, zakonov, ter drugih odločitev, ki jih bosta v zvezi sprejemala sprejema Vlada RS in Državni zbor: najprej prek državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, ki ga bo

vlada imenovala na predlog predsednika vlade izmed članov Gibanja Svoboda Seniorji oziroma novih članov/ic iz DeSUS (naslednji korak bo ustanovitev

– prek sodelovanja s poslansko skupino Gibanja Svoboda v Državnem zboru oziroma vodjem in namestniki poslanske skupine, ki bodo omogočili, da se stališča poslanske skupine v sodelovanju z Gibanje Svoboda Seniorji pravočasno sooblikujejo pred odločanjem na sejah državnega zbora vladne službe oziroma Urada za starejše),

– sodelovanje pri oblikovanju oziroma sooblikovanje pokojninske in zdravstvene reforme ter sistema dolgotrajne oskrbe

Utemeljive – argumenti PROTI priključitvi:

– izguba imena in znaka stranke DeSUS v pravnem prometu (tudi pri kandidiranju na volitvah) Opomba: če bo DeSUS pred pripojitvijo registriral ime in znak kot blagovno znamko, bo lahko kasneje Gibanje Svoboda oziroma Seniorji slednje uporabljalo/i v nastopanju v političnem prostoru

– prenos vsega premoženja DeSUS na Gibanje Svoboda in (omejeno) razpolaganje z njim v okviru avtonomne organizacije Gibanje Svoboda Seniorji v sodelovanju z generalnim sekretarjem stranke

– člani DeSUS kot novi člani gibanja Svoboda bodo organe Gibanje SVOBODA Seniorji volili/imenovali skupaj s člani Gibanja Svoboda

lokalna mreža odborov DeSUS bo postala lokalna mreža Gibanje SVOBODA Seniorji

Pri DeSUS-u so, kot kaže, našli več argumentov ZA, da se stranka »proda« Gibanju Svoboda, kot PROTI. Čudno pa je, da začasni predsednik stranke Anton Rifelj govori nasprotno./J. Temlin/