Življenjska zgodba igralca Evgena Carja od zdaj na voljo tudi kot zvočna knjiga

Ljubljana, 7. marec 2023 – Pri ZKP RTV Slovenija so v sodelovanju z Uredništvom igranega programa Radia Slovenija – Programa Ars ob podpori Javne agencije za knjigo RS izdali še zvočno knjigo, o igralcu Evgenu Carju, Prekmurca iz vasi Dobrovnik, ki se je odločil svoje življenje razgrniti v avtobiografiji z naslovom Moja zgodba. Gre za zvočno knjigo, ki jo jes svojim glasom v režiji Alena Jelena in njegove asistentke Kaje Novosel ‘začinil’ glavni protagonist v vlogi interpreta (igralca), kot bralec pa se je izkazal še igralec Matej Puc.

Moja Zgodba – je osebno izpovedni roman, ki ga je avtor podnaslovil z besedami Samo norček misli, da ga morajo imeti vsi radi, je zgodba o optimizmu, naivnosti, zaupanju, minljivosti, drugačnosti, ljubezni, močni volji in veri, da se da marsikaj narediti, če se hoče. V njem nas Car popelje iz svojega rojstnega Dobrovnika po vmesnih postajah vse do Ljubljane, tamkajšnjih izzivov in preizkušenj ter nazaj do Dobrovnika k njegovi trti: “… v svojo zidanico k izviru in izvoru … k svojemu naravnemu okolju … kjer sem najbližje sebi in kjer sem lahko najbolj to, kar v resnici sem …” kot piše v knjigi.

Evgen Car je gledališki in filmski igralec, upokojeni član ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega, pa tudi pisec dramskih besedil, pesnik, nagrajenec Prešernovega sklada ter Prekmurec, ki živi v Ljubljani, a se domov rad in pogosto vrača tako v življenju kot na odru. O Prekmurju in njegovih ljudeh je pisal v dveh lastnih delih, monodrami Poredušov Januš, s katero je ljudem približal srčnost in trdoživost malega prekmurskega človeka, ter drami Štrki umirajo, v kateri je spregovoril o zapuščenih in propadajočih prekmurskih kmetijah in vaseh Tudi v knjigi Moja zgodba, ki je izšla pri založbi Pomurska akademsko znanstvena unija, se prepletata dva svetova, ki sta ga v življenju najbolj zaznamovala. Prvi je gledališki, ki mu je daroval več kot petdeset let, drugi pa kmečki, povezan z njegovimi dobrovniškimi goricami./LN/ZKP/