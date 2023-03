MWC 2023: Pametne nosljive naprave Huawei prejele 16 nagrad

Barcelona, 9. marec 2023 – Na Svetovnem kongresu mobilne telefonije (MWC 2023), ta je potekal med 27. februarjem in 2. marcem v španski Barceloni sta med drugim, kot poročajo Huawei pozornost obiskovalcev pritegnili inovativni nosljivi napravi Huawei Watch Buds in Watch GT Cyber. Prejeli sta kar 16 medijskih nagrad, ki odražajo priznanje strokovnemu znanju in zavezanosti podjetja Huawei k izrednim inovacijam.

Zdravo življenje je preprosto z novimi nosljivimi zmogljivostmi

Huawei Watch Buds, ki s pametno uro združuje prave stereo brezžične ušesne slušalke ter ponuja izboljšano udobje uporabe z integracijo dveh naprav v eno samo enoto, je prejela 8 medijskih nagrad za svoj pionirski dizajn. Ura je prepričala s svojo vrhunsko zasnovo 2-v-1, ki se zdi kot vzeta naravnost iz vohunskega filma. Požela je tudi ogromno zanimanja gostov na dogodku, ki so se zgrinjali v vrstah, da bi jo preizkusili. Kot prva pametna ura v panogi z magnetnim izskočnim pokrovom in integriranimi slušalkami. Huawei Watch Buds združuje dve napravi v eni enoti in na ta način rešuje problem pozabljanja ali izgube slušalk med vsakodnevno uporabo. Slušalke podpirajo tehnologijo prilagodljive identifikacije, ki med nošenjem samodejno popravi levi in desni zvočni kanal ter v realnem času pametno prilagaja najboljšo kakovost zvoka za različne strukture ušesnega kanala. Slušalke so celo zasnovane tako napredno, da je za upravljanje in dostop do različnih funkcij dovolj dotik samega zunanjega dela ušesa, kar naredi uporabniško izkušnjo še boljšo in intuitivnejšo.

Pri mediju Phone Arena, ki velja za enega najbolj uveljavljenih na tehnološkem področju, so izdatno pohvalili uro: »Huawei orje ledino in tako kot prvih nekaj zložljivih telefonov, je tudi Huawei Watch Buds izdelek s potencialom, da na novo definira tisto, kar danes poznamo kot pametno uro.« Po treh letih temeljitega preizkušanja, zasnova ure in slušalk 2-v-1 briše meje med napravami, združuje funkcije in funkcije obeh naprav ter da odpira novo poglavje pametnih nosljivih naprav.

S preoblikovanjem uporabniške izkušnje ta naprava na trg pametnih nosljivih naprav prinaša živahnost. Kot pionir v industriji pametnih nosljivih in avdio izdelkov, je Huawei z razvojem novih oblik izdelkov, tehnologij in izkušenj zavezan razvoju vodilnih inovacij.

Ura Huawei Watch GT Cyber, zasnovana za modne navdušence, ima na drugi strani edinstveno nastavitev, ki uporabnikom omogoča spremembo ohišja v slog po lastni izbiri, s čimer postavlja standard za inovacije strojne opreme. Za svojo inovativnost je prejela 8 medijskih nagrad kot priznanje za svoja elegantna zamenljiva ohišja.

Obiskovalci kongresa so bili nad izkušnjo vidno navdušeni, saj so lahko v trenutku preklopili med različnimi ohišji ur in številčnicami. Ura se tako lahko prilega različnim oblekam in slogom, kar uporabnikom omogoča, da se edinstveno izrazijo v različnih okoljih in priložnostih. Po vseh preizkusih in razpravah na dogodku, je bilo mnenje medijskih predstavnikov enotno, da gre za Huaweiev najbolj edinstven in zmogljiv izdelek, ki odraža predanost podjetja razvoju drznih inovacij in nenehnemu raziskovanju.

Pri vplivni reviji na področju industrijskega oblikovanja Yanko Design so navdušeno izpostavili: »Skoraj se zdi, kot dizajn, ki bi ga zasnovali pri podjetju Meta.« Pri svetovno znanem tehnološkem mediju so komentirali: »Huawei počne nekaj resnično drugačnega z Watch GT Cyber. Možnost zamenjave ne le paščka, ampak celotnega ohišja, bo nedvomno priljubljena med modno ozaveščenimi uporabniki in dejstvo, da je še vedno precej zmogljiva vadbena naprava, je le še dodaten bonus.«

Huawei Watch GT Cyber je na voljo v treh različicah: urbani (Urban Edition), športni (Sport Edition) in elegantni (Elegant Edition), ki se predstavljajo pod sloganom »Rojen, da bi bil drugačen, svoboden in brez ovir«. Odstranljivo in zamenljivo ohišje je zasnovano tako, da izpolnjuje raznolike potrebe uporabnikov po vsem svetu in njihovo željo po samoizražanju prek mode.

Na področju fitnesa in zdravja je Huawei uvedel celovito kohezijo med strojno in programsko opremo ter storitvami za spodbujanje zdravega življenja z novimi digitalnimi zmogljivostmi. Lansko leto so pametni nosljivi izdelki Huawei še naprej zagotavljali izboljšano izkušnjo izdelkov uporabnikom po vsem svetu z inovacijami v oblikovanju, proizvodnem procesu ter funkcijah programske in strojne opreme. Poleg svojih zelo inovativnih izdelkov strojne opreme je Huawei naredil preboj na področju zmogljivosti programske opreme. Prek lastnih inovacij, kot so Huawei TruSeen™, Huawei TruSport™ in Huawei TruSleep™, Huaweieva nosljiva oprema zagotavlja profesionalno spremljanje zdravja in vadbe za uporabnike po vsem svetu. V prihodnje bodo nosljivi izdelki Huawei še naprej vključevali zmogljivosti in prednosti storitev programske ter strojne opreme, da bi uporabnikom zagotovili vrhunsko izkušnjo na področju vadbe in spremljanja zdravja./LN/Vir: press Huawei