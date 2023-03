Povabilo za ljubitelje baletne umetnosti

Ljubljana, 23. marec 2023 – Prava poslastica tako za poznavalce kot ljubitelje baletne umetnosti pa tudi tiste, ki se z njo redko srečujejo, bo ta na voljo 2. aprila, ob 19.30, ko bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega v sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenije na sporedu Mednarodni baletni gala koncert.

Letošnji Mednarodni baletni gala koncert predstavlja simbiozo med mednarodno uveljavljenimi in iskanimi baletnimi zvezdami, v mednarodnem baletnem prostoru vzhajajočimi baletnimi zvezdami, slovenskimi baletnimi plesalci, ki delujejo v tujini, ter priznanimi slovenskimi in tujimi baletnimi plesalci iz domačih nacionalnih baletnih ansamblov.

Najbolj znana in hkrati tudi iskana imena mednarodne baletne scene so zagotovo po rodu ruska balerina Anna Tsygankova in Gruzijec Giorgi Potskhishvili, baletna prvaka Nizozemskega nacionalnega baleta, ter po rodu Ukrajinka Iana Salenko in Moldavijec Dinu Tamazlacaru, baletna prvaka Nemškega državnega baleta v Berlinu. Iz znamenitega Baleta pariške opere prihajata solista Ines McIntosh in Thomas Docquir, resna kandidata za prejem prestižnega naslova »etoile«, kar pomeni »zvezda« in je hkrati najvišji naziv, ki ga je v tem prestižnem baletnem ansamblu sploh mogoče prejeti. Izmed imen slovenskih baletnih plesalcev, ki delujejo v tujini, izpostavljamo Antoneto Turk, članico Nacionalnega baleta iz Brna, ki bo zaplesala z madžarskim baletnim plesalcem Zoltánom Bencejem Kaszabom, ter Jana Trniniča, člana Estonskega nacionalnega baleta. Izmed baletnih zvezd, ki plešejo v slovenskih nacionalnih baletnih ansamblih, bodo nastopili solisti Nina Noč in Filip Jurič iz Baleta SNG Opera in balet Ljubljana ter Asami Nakashima in Yuya Omaki iz Baleta SNG Maribor.

Program večera bo tokrat pretežno klasičen, saj bo nanizal ljubiteljem baleta všečne atraktivne odlomke iz klasičnih baletov, program pa ponuja tudi nekaj neoklasičnih oziroma sodobnejših koreografij, ki navdušujejo s svojo izvirnostjo. Zvrstili se bodo veliki pas de deuxi iz baletov Labodje jezero – pas de deux Črnega laboda (Tsygankova – Potskhishvili), Don Kihot (Salenko – Tamazlacaru), Grand pas classique (McIntosh – Docquir), Gusar (McIntosh – Docquir), Romeo in Julija (Turk – Kaszab) pa Umirajoči labod (Salenko).

Mednarodni baletni gala koncerti so v slovenskem kulturnem prostoru precej redka umetniška poslastica. Največ do danes jih je uprizorilo prav Društvo baletnih umetnikov Slovenije, začenši z njihovo realizacijo v letu 2010, ko je v Slovenskem narodnem gledališču uprizorilo Mednarodni baletni koncert z naslovom »Plesalci – plesalcem« v podporo in pomoč baletnim plesalcem, prizadetim v rušilnem potresu v Santiagu, Čile. Nato so se mednarodni baletni koncerti zvrstili v taistem gledališču še v letih 2009, 2010, 2011, 2012 in 2015. V Ljubljani je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju s Cankarjevim domom mednarodni baletni koncert z naslovom »Zvezde mednarodnih baletnih odrov« prvič uprizorilo leta 2019, in sicer v počastitev 100-letnice prvega slovenskega baletnega ansambla v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, nato pa še leta 2022 v ljubljanski Operi »Svečani dobrodelni mednarodni baletni koncert za mir« v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana. V istem obdobju je tri mednarodne baletne koncerte uprizorilo še Slovensko narodno gledališče Maribor in enega Festival Ljubljana.

Torej, tako poznavalci, kot ljubitelji baletne umetnosti zdaj veste, česa ste lahko deležni 2. aprila ob 19.30, ko bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenije na sporedu Mednarodni baletni gala koncert./ATS/ Foto press CD/