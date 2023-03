Planica v pričakovanju najboljših skakalcev in najboljših gledalcev

Ljubljana, 28. marec 2023 – Od 30. marca do 2. aprila bomo v dolini pod Poncami pozdravili naše svetovne prvake. In ne samo to! Planica bo spet prizorišče FIS finala svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici bratov Gorišek, kjer se bodo pomerili najboljši skakalci in kjer jih bodo pričakali najboljši gledalci.

Vse se bo začelo že ta četrtek, 30. marca, ko bodo po odločitvi našega glavnega trenerja Roberta Hrgote nastopili: Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Žiga Jelar, Domen Prevc, Rok Masle, Žak Mogel, Tilen Bartol, Maksim Bartolj, Matija Vidic, Jernej Presečnik in Rok Oblak.

Za varovanci Hrgote je zelo uspešna zima. Izpolnjen je bil prvi cilj z uvrstitvijo Anžeta Laniška med prve tri v seštevku novoletne turneje, pika na i pa so bili sijajni nastopi na domačem svetovnem prvenstvu, na katerem je Zajc postal svetovni prvak na veliki skakalnici, zlato snežinko pa je ujela tudi ekipa.

Torej je to še en razlog več, da bodo ljubitelji skokov napolnili dolino pod Poncami in z vihtenjem naše trobojnice ob zaključku sezone spodbujali naše izjemne skakalce. Seveda tudi skakalce ostalih držav udeleženk, saj se ve, da je v Planici pravilo, da se navija za vse, ki si upajo in zanjo poleteti v zibelki letenja.

PODROBNI PROGRAM

Četrtek, 30. 3. 2023 – kvalifikacije

– 08.00 Uradni trening (2 seriji)

– 10.30 Kvalifikacije

Sledi – Zabavni program na odru Val202 – Eva Boto & Band/Nipke/Challe Salle

18.00 Otvoritvena slovesnost, Rateče – Pozdrav junakov daljav

Petek, 31. 3. 2023 – posamična tekma

– 14.00 Poskusna serija

– 15.00 Prva serija

– Finalna serija

Sledi – Zabavni program na odru Val202 – Cover Lover

19.00 Trg zmagovalcev, Kranjska Gora – Miran Rudan InDesign

Sobota, 1. 4. 2023 – ekipna tekma

– 09.00 Poskusna serija

– 10.00 Prva serija

– Finalna serija

Sledi – Zabavni program na odru Val202 – Orlek/19.00 Trg zmagovalcev, Kranjska Gora

Podelitev štartnih številk

Nastop skupine Fehtarji

Nedelja, 2. 4. 2023 – posamična tekma

– 09.00 Poskusna serija

– 10.00 Prva serija

– Finalna serija

Sledi – Zabavni program na odru Val202 – Avseniki

VSTOPNICE IN DOSTOP V PLANICO

Brezplačni krožni prevozi, spektakularni poleti, glasbeni program – nepozabno doživetje.

ODRASLI (petek, sobota, nedelja) – 35 EUR

OTROCI (petek, sobota) – 7 EUR

ODRASLI (četrtek) – 25 EUR

OTROCI (četrtek) – 6 EUR

TRIBUNA KAVKA – 95 EUR

TRIBUNA A – 85 EUR

Vsi otroci potrebujejo za vstop na prizorišče vstopnico (tudi brezplačno) ! Brezplačno otroško vstopnico je potrebno dvigniti na prodajnih mestih oz. na blagajnah v Planici. Tudi obiskovalci z vabili morajo za svoje otroke dvigniti brezplačne vstopnice.

Stojišča:

– Otroci do vključno 6 let imajo brezplačen vstop vse dni.

– Otroci od 7 do vključno 14 let morajo kupiti vstopnico za vse dni razen za nedeljo.

Tribune:

– Otroci do vključno 2 let imajo brezplačen vstop na tribune.

– Otroci od 3 let naprej morajo vstopnico za tribuno kupiti.

Sloski Klub članstvo

Velja za osebe, ki imajo sklenjeno članstvo do vključno 20. 3. 2023

– Za AKTIVNE člane: Brezplačen obisk v četrtek, 30. 3. 2023 in en dodaten dan (petek ali sobota ali nedelja) po izbiri.

– Za PODPORNE člane: Brezplačen obisk v četrtek, 30. 3. 2023.

NAKUP VSTOPNIC

Uradni prodajalec vstopnic je Kompas d.o.o. Vstopnice prodajajo vse poslovalnice Kompasa in pooblaščene agencije.

INFORMACIJE:

DOSTOP DO PLANICE – Vsem obiskovalcem so na voljo brezplačni krožni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice. Avtobusi imajo prednost prihoda in odhoda pred drugimi vozili!

Parkiranje izven označenih parkirišč, še zlasti na in ob cesti bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala.

Vstopna mesta za avtobusni krožni prevoz, ki se začne nekaj ur pred tekmami, se nahajajo v Kranjski Gori, Podkorenu in Ratečah./LN/