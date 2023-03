Saj ni res, pa je!

Ljubljana, 23. marec 2023 – Na fotografiji (v sredni – oker barva) vidite objekt na Dunaju, in sicer se ta nahaja na najdaljši dunajski nakupovalni ulici Mariahilfer Straße 107. Zanimivo je, da si objekt lasti Banka Slovenije (dobila ga je iz sukcesije po razpadli Jugoslaviji – čudno da ona), ki objekta sploh ne potrebuje in z njim nima, ko vse kaže, nikakršnih namenov (razen, da služi z delno oddajo).

Objekt (glej fotografijo) ima izjemno prometno infrastrukturo, saj je dostopen s podzemno železnico U3 in je v neposredni bližini železniške postaje Westbahnhof.

Tako pač v Sloveniji ravnamo s svojim premoženjem. Ob tem pa se ve, da Slovenija prav na Dunaju išče poslovne prostore za slovensko veleposlaništvo. Na Mladiki pa vse tiho je bilo!

No, tiho so tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, čeprav bi naša držav tu lahko imeli predstavitveno prodajni center za naša izjemna vina in tudi za slovenske zaščite kulinarične izdelke, pa tudi druge. Zdaj veste, kako neresna državo imamo. No, bolje ljudi, ki to državo vodijo. Upati je, da bo sedanja vlada dojela kakšna priložnost se nam ponuja v glavnem mestu Avstrije, ki premore skoraj toliko prebivalcev od Slovenije.

Se pa ve, da je Dunaj največje in najpomembnejše avstrijsko mesto in ima status ene izmed avstrijskih zveznih dežel, ki jo ozemeljsko v celoti obkroža zvezna dežela Spodnja Avstrija. Dunaj ima okoli 1,9 milijona prebivalcev in je kulturno, gospodarsko in politično središče Avstrije. Pa še to! Kupna moč na Dunaja je dvakrat večja kot slovenska./J. Temlin/ Foto: J. Temlin/