Zaposleni v Spar Slovenija bodo letos prejeli za 10 % višji regres – 1.900 evrov neto

Ljubljana, 29. marec 2023 – Spar Slovenija, ki je lani izplačal največji regres v panogi, bo letos znesek prispevka za letni dopust še povišal. Ko sporočajo bodo maja 2023 svojim zaposlenim namreč izplačali regres v višini 1.900 evrov bruto, kar v skladu s trenutnimi zakonskimi določili pomeni tudi 1.900 evrov neto.

Lansko leto so v Sparu izplačali najvišji regres med slovenskimi trgovci, ki je znašal 1.800 evrov neto, prav tako pa so bile vrednosti nagrad za poslovno in osebno uspešnost ob koncu leta 2022 višje kot sicer v panogi maloprodaje živil v Sloveniji.

Zadovoljstvo zaposlenih je eden osrednjih ciljev podjetja Spar Slovenija, zato mu posvečajo veliko pozornosti. Januarja letos so vsem zaposlenim zvišali osnovne plače, in sicer v povprečju za 10 %, najnižje plače pa so se uskladile za 12 %. Po višanju plač je višji znesek regresa naslednji korak v prizadevanjih Spar Slovenija, da svoj uspeh deli z zaposlenimi, ki so s predanostjo bistveno pripomogli k dobremu poslovanju podjetja.

In kaj dodata? To, da bi morali to sporočilo za javnost Spar Slovenija prebrati tudi ostali trgovci, ki delujejo v Sloveniji, seveda pa tudi druga podjetja. Namreč, ve se, da je dobro plačani delavec tudi dober in priden./LN/