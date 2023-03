Primanjkljaj sektorja država v letu 2022 znašal 3,9 % BDP

Ljubljana, 1. april 2023 – Primanjkljaj sektorja država je v letu 2022 znašal 2.319 milijonov EUR ali 3,9 % BDP, bruto dolg pa 41.244 milijonov EUR ali 69,9 % BDP.

V letu 2022 so primanjkljaj ustvarili vsi trije podsektorji: centralna država 2.106 milijonov EUR, lokalna država 109 milijonov EUR, skladi socialne varnosti pa 104 milijone EUR. Skupni primanjkljaj sektorja je bil nominalno za 91 milijonov evrov manjši kot v letu 2021.

Prihodki celotnega sektorja so bili za 7,4 % višji kot v letu 2021. Davčni prihodki so se zvišali za 7,3 %, prihodki od socialnih prispevkov za 6,5 %. Izdatki sektorja so bili za 6,3 % višji kot v 2021. Med večjimi skupinami izdatkov se je zmanjšala vrednost sredstev za zaposlene (za 2,5 %) in subvencij (za 40,5 %), zvišala pa vrednost vmesne potrošnje (za 8,3 %), bruto investicij (za 30,4 %) ter socialnih nadomestil in podpor (za 10,0 %). Vrednost izdatkov za kapitalske transferje se je zvišala za 323,4 % na 867 milijonov evrov.

Bruto dolg sektorja država je konec leta 2022 znašal 41.244 milijonov EUR ali 69,9 % BDP. V primerjavi s koncem leta 2021 se je nominalno zvišal za 2.366 milijonov EUR; relativno glede na BDP pa se je znižal za 4,5 odstotne točke./LN/ Vir: SURS/

Temeljni agregati sektorja država, Slovenija

2019 2020 2021 2022 mio. EUR Prihodki 21.421 20.562 23.448 25.172 Minus: izdatki 21.073 24.160 25.858 27.490 Presežek (+)/primanjkljaj (-) 347 -3.598 -2.410 -2.319 Centralna država 363 -3.687 -2.629 -2.106 Lokalna država -30 78 44 -109 Skladi socialne varnosti 14 11 175 -104 Izdatki za obresti 825 749 650 637 Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-) 1.172 -2.849 -1.760 -1.682 Dolg po stanju konec leta 31.752 37.424 38.879 41.244 Centralna država 31.125 36.758 38.129 40.428 Lokalna država 863 893 950 1.021 Skladi socialne varnosti 0 0 0 0 Konsolidacija med podsektorji (-) -236 -227 -201 -205

