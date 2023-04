Dobrodelna akcija v okviru kampanje »SPAR Online za en opravek manj«

Ljubljana, 6. april 2023 – Spletna trgovina SPAR Online kupcem že pet let omogoča, da nakupovalno košarico hitro in preprosto napolnijo kar od doma. Spar Slovenija dostavo nakupljenih izdelkov na dom ponuja na območju Ljubljane, Kranja in Celja z okolico, brezplačni osebni prevzem na točki Drive-In pa poleg Ljubljane tudi v Mariboru in Novem mestu. V marcu so začeli s posebno kampanjo, »SPAR Online za en opravek manj«, namenjeno mladim družinam, ki ima po vrhu še dobrodelno noto.

V kampanji so nagovorili družine z majhnimi otroki in jim želeli prikazati, da lahko z naročilom živil preko spletne trgovine SPAR Online prihranijo dragoceni čas in ga namesto tega kakovostno preživijo z otroki ali partnerjem. Glavni akterji v kampanji so člani resnične družine, ki redno naročajo živila v spletni trgovini SPAR Online in tako poznajo vse prednosti tovrstnega nakupovanja. Za sodelovanje so bili izbrani med vsemi sledilci SPAR Online na družbenem omrežju Instagram – video: https://www.spar.si/online/en-opravek-manj-1/

Kampanja »SPAR Online za en opravek manj« je potekala od 21.3. do 29.3.2023, v tem času pa so v dobrodelne namene namenili 1 % od vsakega naročila na spletni trgovini SPAR Online. Zbrani znesek v skupni vrednosti 2.982,60 eur so podarili Inštitutu za zaščito otrok Lunina vila, katerega poslanstvo je zdravljenje in preprečevanje travm pri otrocih.

Miha Deu, vodja spletne prodaje SPAR Online je odločitev, komu bodo podarili zbrana dobrodelna sredstva utemeljil: »S kampanjo smo želeli družinam z malimi otroki približati način nakupovanja živil preko spletnega portala SPAR Online, saj jim na ta način prihranimo res veliko časa, ki ga lahko porabijo za kaj drugega. Ker pa se zavedamo, da vsi otroci ne živijo v najbolj varnem in prijetnem okolju, smo kampanji dodali še dobrodelno noto in bomo zbrana sredstva darovali Inštitutu Lunina vila, ki se ukvarja s preprečitvijo travm pri otrocih. Ponosen sem, da lahko na tak način pomagamo otrokom in družinam v stiskah, ki jih je žal z leti vse več.«

Prejetih sredstev pa so bili veseli tudi na Inštitutu Lunina vila, kjer je predstavnica Jerica Okorn poslanstvo Inštituta povzela: » V zadnjih letih se je število oseb, ki pri nas poiščejo pomoč, močno povečalo. Skoraj vsak dan nas pokliče več obupanih staršev, ki nujno potrebujejo pomoč zase ali svojega otroka. Z zbranimi sredstvi bomo lahko nudili pomoč našim najranljivejšim. Zato bi se želeli iz srca zahvaliti celotni ekipi Spara in vsakemu posamezniku, ki se je odločil za nakup in posledično pomoč naši organizaciji. Skupaj smo zbrali 2.982,60€ kar pomeni, da bosta lahko dva otroka, ki sta preživela zlorabo, brezplačno obiskovala psihosocialna/psihoterapevtska srečanja vsaj pol leta. To lahko v otrokovem življenju prižge novo iskrico upanja in mu pokaže, da ljubezen zmore drugače.«